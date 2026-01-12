Укр Рус
12 января, 16:50
"Стоник" и мальтипу – неизменные атрибуты отдыха в Буковеле: сеть заполонили десятки мемов

В зимнюю пору большинство украинцев отправляются на отдых в Буковель. Но если раньше фотографии в сети пестрели видами гор, то уже в этом году горнолыжный курорт оказался в центре внимания совсем по другой причине.

Январь удивил настоящей зимней погодой, поэтому все массово начали выезжать в Буковель, чтобы покататься на трассах, пишет 24 Канал. В довольно популярной сети Threads пользователи любят часто шутить, поэтому запустили волну мемов о типичных отдыхающих.

Что надо знать о меме "Стоник и мальтипу"?

Оказывается, что большинство девушек берут с собой на отдых собачку мальтипу, а мужчины выбирают для себя одежду от бренда Stone Island, что является признаком состоятельности и статусности.

Девушки, которые активно ведут инстаграм, начали массово публиковать фотографии с собакой и своим бойфрендом. Однако кадров собачек в курточках и мужчин в темных куртках с эмблемой на пуховиках Stone Island собралось так много, что это запустило волну мемов в социальной сети.

Пользователи в шутку окрестили девушек с мальтипу и мужчин с брендовой одеждой – базовым набором Буковеля. Авторы даже начали иронизировать, что если у вас нет собаки или мужа со "стоником" – то в Буковель даже и не стоит ехать, поскольку будет трудно влиться в "картину отдыхающих".

В комментариях люди действительно отметили, что такой тандем встречается в Буковеле на каждом шагу, а поскольку украинцы не обходят возможности в очередной раз пошутить, то сетью прошлась волна смешных картинок того, как на самом деле выглядит сейчас Буковель.

Как выглядят самые смешные мемы?

Впрочем, некоторые пользователи восприняли этот тренд с юмором и начали уже сами шутить над собой, что не могут заехать на курорт, потому что не имеют ни мальтипу, ни брендовой одежды.

Почему бренд Stone Island наделал много шума?

Итальянский бренд Stone Island стал культовым из-за логотипа, которым все хотят доказать свою статусность. Одежда этой марки очень качественная, поэтому рассчитана на годы ношения. Из-за спроса и предложения, даже базовые футболки стоят немаленькую сумму. Многие модели выходят малыми тиражами, поэтому многие люди таки "охотятся" за вещами от Stone Island на секонд-хенде.

Одежда от итальянской марки считается люксовой, поэтому не все могут себе ее позволить. И для того, чтобы быть похожими на других, мужчины часто прибегают к покупке подделки. Уже длительное время дешевая копия считается моветоном. Именно поэтому мемы про "стоник" направлены на людей, которые копируют образ без понимания смысла.

К слову, 3 января США успешно задержали лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, что вызвало волну мемов в Украине. Украинцы сравнили задержание Мадуро с резонансными событиями, такими как обмен Виктора Медведчука.