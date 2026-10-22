Помогла ли королева убить своего мужа: загадка любовных писем Марии Стюарт

Любовные письма могли уличить королеву в заговоре против собственного мужа. Таинственные послания из серебряного ларца поставили под сомнение невиновность Марии Стюарт и стали оружием в руках ее политических врагов. Однако прошли века, а историки до сих пор спорят, действительно ли королева писала эти письма.

В 1567 году супруга Марии, Генри Стюарт, лорд Дарнли, был найден мертвым после взрыва в Эдинбурге. Вскоре королева вышла замуж за графа Ботвелла, которого подозревали в убийстве. А когда противники Марии обнародовали письма, что якобы связывали ее с заговором, личный скандал перерос в политическую катастрофу, сообщает 24 Канал.

Таинственная шкатулка с письмами

В 1567 году после восстания шотландских лордов Мария Стюарт отреклась от престола. Вскоре в центре политического скандала оказался серебряная шкатулка, в котором, по утверждениям противников королевы, хранились письма к графу Ботвеллу.

В посланиях якобы содержались любовные признания, сонеты и договоренности о браке. Самым опасным было то, что некоторые тексты могли свидетельствовать о том, что Мария была в курсе планов по убийству своего мужа.

В июне 1567 года скриньку, как утверждали участники событий, нашли среди вещей слуги Ботвелла. Впоследствии ее содержимое использовали против королевы.

В 1568 году, когда Мария бежала в Англию, письма были представлены в ходе рассмотрения обвинений в ее адрес.

Важную роль в этом деле сыграл сводный брат королевы Джеймс Стюарт, граф Морей, который стал регентом Шотландии после отречения сестры. Он и другие противники Марии были заинтересованы в том, чтобы доказать ее причастность к убийству Дарнли.

Портрет Марии Стюарт / National Portrait Gallery, Лондон

Действительно ли Мария Стюарт писала эти письма?

Главная проблема заключалась в том, что оригиналы писем не сохранились. У историков есть только копии и отрывки, а обстоятельства появления документов оставляют место для сомнений.

Исследователи предполагают, что часть текстов могла быть подделана или изменена, чтобы дискредитировать королеву. К тому же у ее противников были политические мотивы для отстранения Марии от власти.

Сама королева отрицала обвинения, а подлинность писем стала предметом длительных исторических споров. В то же время однозначно назвать документы подделкой также нельзя. Из-за утраты оригиналов и отсутствия убедительных доказательств до сих пор нет окончательного ответа, писала ли Мария эти послания и знала ли она о планах убить мужа.

Как скандал лишил королеву власти?

После гибели Дарнли и брака с Ботвеллом положение Марии Стюарт стремительно ухудшилось. Против нее выступили влиятельные шотландские лорды, и в июле 1567 года она отреклась от престола в пользу своего малолетнего сына Якова VI.

Впоследствии Мария бежала в Англию, надеясь получить поддержку своей родственницы, королевы Елизаветы I. Вместо этого она оказалась под стражей.

Английские власти рассматривали обвинения против нее, однако дело с письмами не завершилось официальным приговором за убийство Дарнли.

Мария провела в английском заключении почти 19 лет. В 1587 году ее казнили за причастность к заговору против Елизаветы I. Таким образом, письма из серебряного ларца не стали окончательным доказательством ее участия в убийстве мужа, но навсегда остались одной из самых загадочных страниц ее истории.

Шкатулка, пережившая свою легендарную владелицу

История загадочных писем не исчезла вместе с Марией Стюарт. Шкатулку, которую связывают с этим делом, хранят в Национальных музеях Шотландии. При этом нет окончательного доказательства, что именно она принадлежала королеве и содержала те самые послания, которые использовали против нее.

Письма могли свидетельствовать о опасном заговоре, а могли быть частью политической борьбы, в которой личная жизнь королевы стала оружием против нее. Именно поэтому дело Марии Стюарт и спустя столетия остается загадкой: у историков до сих пор нет достаточных доказательств, чтобы окончательно установить, что на самом деле произошло за кулисами королевского двора.