Чи допомогла королева вбити власного чоловіка: загадка любовних листів Марії Стюарт

У 1567 році чоловіка Марії, Генрі Стюарта, лорда Дарнлі, знайшли мертвим після вибуху в Единбурзі. Невдовзі королева вийшла заміж за графа Ботвелла, якого підозрювали у вбивстві. А коли противники Марії оприлюднили листи, що нібито пов'язували її зі змовою, особистий скандал переріс у політичну катастрофу, повідомляє 24 Канал.

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Таємнича скринька з листами

У 1567 році після повстання шотландських лордів Марія Стюарт зреклася престолу. Невдовзі в центрі політичного скандалу опинилася срібна скринька, в якій, за твердженнями противників королеви, зберігалися листи до графа Ботвелла.

У посланнях нібито були любовні зізнання, сонети та домовленості про шлюб. Найнебезпечнішим було те, що деякі тексти могли свідчити про обізнаність Марії з планами вбити її чоловіка.

У червні 1567 року скриньку, як стверджували учасники подій, знайшли серед речей слуги Ботвелла. Згодом її вміст використали проти королеви.

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У 1568 році, коли Марія втекла до Англії, листи представили під час розгляду звинувачень на її адресу.

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Важливу роль у цій справі відіграв зведений брат королеви Джеймс Стюарт, граф Морей, який став регентом Шотландії після зречення сестри. Він та інші противники Марії були зацікавлені в тому, щоб довести її причетність до вбивства Дарнлі.

Портрет Марії Стюарт / National Portrait Gallery, London

Чи справді Марія Стюарт писала ці листи?

Головна проблема полягала в тому, що оригінали листів не збереглися. Історики мають лише копії та уривки, а обставини появи документів залишають простір для сумнівів.

Дослідники припускають, що частину текстів могли підробити або змінити, щоб дискредитувати королеву. До того ж її противники мали політичні мотиви усунути Марію від влади.

Сама королева заперечувала звинувачення, а справжність листів стала предметом тривалих історичних суперечок. Водночас однозначно назвати документи фальшивкою також не можна. Через втрату оригіналів та брак переконливих доказів досі немає остаточної відповіді, чи писала Марія ці послання і чи знала про плани вбити чоловіка.

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Як скандал позбавив королеву влади?

Після загибелі Дарнлі та шлюбу з Ботвеллом становище Марії Стюарт стрімко погіршилося. Проти неї виступили впливові шотландські лорди, і в липні 1567 року вона зреклася престолу на користь свого малолітнього сина Якова VI.

Згодом Марія втекла до Англії, сподіваючись отримати підтримку своєї родички, королеви Єлизавети I. Натомість вона опинилася під вартою.

Англійська влада розглядала звинувачення проти неї, однак справа з листами не завершилася офіційним вироком за вбивство Дарнлі.

Марія провела в англійському ув'язненні майже 19 років. У 1587 році її стратили через причетність до змови проти Єлизавети I. Тож листи зі срібної скриньки не стали остаточним доказом її участі у вбивстві чоловіка, але назавжди залишилися однією з найзагадковіших сторінок її історії.

Скринька, яка пережила свою легендарну власницю

Історія загадкових листів не зникла разом із Марією Стюарт. Скриньку, яку пов'язують із цією справою, зберігають у Національних музеях Шотландії. Водночас немає остаточного доказу, що саме вона належала королеві та містила ті самі послання, які використали проти неї.

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Листи могли свідчити про небезпечну змову, а могли бути частиною політичної боротьби, у якій особисте життя королеви стало зброєю проти неї. Саме тому справа Марії Стюарт і через століття залишається загадкою: історики досі не мають достатньо доказів, щоб остаточно встановити, що насправді відбулося за лаштунками королівського двору.