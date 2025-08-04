Мария Заньковецкая стала символом украинского театра и во многом была первой. Ее талант высоко ценили как в Украине, так и за рубежом, а каждый ее выход на сцену превращался в настоящее культурное событие.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинки".

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Трудно было найти того, кто ею не восхищался

Ее игрой восхищались не только зрители, но и корифеи театра и чиновники. В частности, Кропивницкий подарил ей перстень как знак признания актерского таланта.

Во время выступлений в Петербурге композитор Чайковский прислал Заньковецкой лавровый венок – как символ бессмертия ее таланта. Антон Чехов был поражен ее исполнением роли Елены в "Погонщик или паук", а Лев Толстой не только переписывался с ней, но и планировал написать пьесу специально под нее.

Сказала "нет" императору ради Украины

Во время трехмесячных гастролей в России она вызвала такой неслыханный аншлаг, что сам российский царь Александр III захотел видеть ее в Императорском театре и предложил плату 24 тысячи рублей. Однако Мария достойно ему отказала.

Я не променяю на 24 тысячи рублей 24 миллиона (именно столько украинцев было в то время – 24 Канал),

– ответила Заньковецкая.

Мария Заньковецкая / Фото Wikipedia

Первая руководительница театра в Украине

В 1918 году Заньковецкая стала, фактически, первой в Украине женщиной-руководительницей театра – Украинской народной труппы, которую сама же основала.

За это гетман Скоропадский назначил ей первую в истории независимой Украины пожизненную государственную пенсию. А уже в советский период она первой получила звание народной артистки УССР.

Первая женщина, которая расторгла брак

Одной из первых украинских женщин, которая решилась подать на развод, была именно Заньковецкая. В 33 года она ушла от мужа – офицера Хлыстова, с которым прожила 12 лет.

Заньковецкая была чуть ли не первой украинкой, которая подала на развод / Фото Wikipedia

Из-за его ревности она потеряла ребенка и едва не попрощалась с театром. Однако Мария не расторгла церковный брак, но и взяла всю вину на себя, что в те времена было неслыханным, по тогдашним законам виновный в разводе не имел права еще раз жениться.

Но Заньковецкой было все равно. Еще с юности она любила другого – своего сценического партнера и руководителя театра Николая Садовского-Тобилевича, который и стал причиной ее прихода в театр.

Имела все шансы стать первой Крушельницкой

Заньковецкая вполне могла опередить Соломию Крушельницкую – и во времени, родившись на 18 лет раньше, и по красоте голоса.

Она имела сильное меццо-сопрано, занималась вокалом, и планировала оперную карьеру. Ее выступления на любительских выступлениях в семейном кругу сопровождались овациями.

Но из-за дифтерита потеряла голос. Не желая покидать сцену, она занялась актерством и увлеклась театром.