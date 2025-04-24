Не смог даже Ньютон: украинка решила математическую загадку, которая беспокоила ученых 400 лет

Иногда самые запутанные математические задачи получают удивительно простые ответы. Именно так произошло с задачей об упаковке шаров – проблемой, которая оставалась нерешенной почти четыре века, пока ее не разгадала украинский математик Марина Вязовская.

Эта задача, включена в знаменитый перечень 23 важнейших нерешенных проблем, который Давид Гильберт представил в 1900 году. Интересно, что она оказалась непосильной даже для таких ученых, как Исаак Ньютон и Иоганн Кеплер, передает 24 Канал.

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За что Вязовская получила медаль Филдса

В 2016 году Вязовская предложила чрезвычайно изящное решение Гипотезы Кеплера, которое уместилось всего лишь на 23 страницах. Это невероятный результат, ведь попытки других ученых ее объяснить занимали более 300 страниц сложных вычислений.

В 2022 году Вязовская получила за решение задачи упаковки шаров в восьмимерном пространстве самую престижную награду в мире математики – медаль Филдса. В том же году она попала в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Марина Вязовская получила медаль Филдса / Фото из открытых источников

Что известно о медали Филдса Медаль Филдса считается высшей наградой в области математики. Ее вручают с 1936 года молодым ученым, которые еще не достигли 40 лет, за выдающийся вклад в развитие математической науки. Денежное вознаграждение за ее получение составляет 15 тысяч канадских долларов (более 342 тысяч гривен). Инициатором создания награды был канадский математик Джон Чарльз Филдс, который работал над алгебраическими функциями.

Заметим, что Вязовская – вторая женщина в мире, которая была награждена медалью Филдса. До нее эту награду получила только Марьям Мирзахани в 2014 году.

Сейчас ученая живет в Швейцарии вместе с семьей и преподает в Федеральной политехнической школе Лозанны. За свои заслуги награждена орденом "За заслуги" I степени.

Что известно о задаче, которую решила Вязовская

Поиск самого плотного способа размещения одинаковых шаров в заданном пространстве – древняя математическая задача. До 2016 года науке были известны решения только для двух- и трехмерного пространства. Прорыв совершила украинский математик из Киева – Марина Вязовская, которая доказала, что в 8-мерном пространстве плотную упаковку обеспечивает определенная математическая решетка.

Впоследствии, в сотрудничестве с украинским ученым Даниилом Радченко и коллегами Генри Коном, Абинавом Кумаром и Стивеном Миллером, Вязовская решила аналогичную задачу уже для 24-мерного пространства. Наиболее эффективной упаковкой оказалась так называемая "решетка Линча".

Марина Вязовская решила Гипотезу Кеплера / Фото из открытых источников

Сама Вязовская объясняет суть задачи очень доступно: представьте большую коробку со всех сторон, и неограниченное количество одинаковых шаров. Вопрос заключается в том, сколько таких шаров можно вместить в эту коробку.

"И если размер коробки намного-много больше размера шара, то эффекты, которые происходят на границе этой коробки, т.е. возле её стенок, уже не имеют большого значения. Вопрос тогда другой: насколько плотно эти шары можно запаковать. Важным становится, сколько шаров может уместиться на единицу объема. То есть о форме самой коробки можно вообще-то и забыть: она может быть квадратной или сама быть огромным шаром. И тогда важным остается только объем", – объяснила Марина решение задачи простыми словами.

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