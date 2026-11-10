Отшельник, ставший звездой сети: почему медведя Наггетса назвали "интровертом года"

Пока одни медведи соревнуются за лучшие места для рыбалки, другой выбирает совершенно иную тактику – прячется среди скал и терпеливо ждет, пока вокруг станет тише. Именно такое необычное поведение сделало медведя по имени Наггетс одним из самых интересных обитателей дикой природы Аляски. Более того, он даже получил забавное звание "Интроверт года".

Наггетс обитает вблизи ручья Анан в национальном лесу Тонгасс на юго-востоке Аляски. Его история привлекла внимание наблюдателей за дикой природой, а сотрудники Лесной службы США отметили необычные привычки медведя в рамках ежегодной премии Anan Bear Awards, пишет Popular Science.

Почему Наггетс избегает компании других медведей

Наггетса впервые заметили у ручья Анан в 2024 году. Он сразу выделялся среди других медведей небольшими размерами и необычной окраской. Его шерсть имеет рыжеватый оттенок, который со временем темнеет и становится почти черным.

Однако наибольшее внимание привлекло поведение животного. Пока более крупные и сильные медведи пытаются занять самые выгодные места у водопадов, чтобы ловить лосося, Наггетс предпочитает держаться в стороне.

Его часто можно увидеть в узком ущелье между скалами у нижнего водопада. Оттуда он наблюдает за другими животными или сидит на камнях, пока не освободится место для ловли рыбы.

Сотрудники Лесной службы США в шутку отметили, что медведь не спешит демонстрировать свое превосходство и вступать в борьбу за место среди других животных. Именно за эту привычку его и назвали "Интровертом года".

Интересно, что вначале Наггетсу было непросто самостоятельно добывать пищу. В течение первого сезона у ручья он в основном питался остатками рыбы, которую ловили другие медведи. Однако со временем он научился самостоятельно охотиться на лосося.

Что еще медведей обитает у ручья Анан

Наггетс – не единственный необычный обитатель этой местности. Каждое лето к ручью Анан возвращаются медведи, которых привлекает большое количество горбуши. Здесь они не только охотятся, но и учат детенышей ловить рыбу и выживать в дикой природе.

По данным наблюдений, в этой местности насчитывается 39 медведей: 31 черный и 8 бурых. Сотрудники национального леса Тонгасс следят за животными, фиксируют их повадки и даже организуют ежегодную премию Anan Bear Awards.

Каждый медведь получает награду в соответствии со своими особенностями поведения. С помощью таких забавных номинаций специалисты привлекают внимание к дикой природе и рассказывают об отдельных ее обитателях. А наблюдать за медведями можно даже удаленно – камеры на территории природной обсерватории Anan транслируют их повседневную жизнь в прямом эфире