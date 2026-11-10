Самітник, який став зіркою мережі: чому ведмедя Наггетса назвали "інтровертом року"

Наггетс живе поблизу струмка Анан у національному лісі Тонгасс на південному сході Аляски. Його історія привернула увагу спостерігачів за дикою природою, а працівники Лісової служби США відзначили незвичайні звички ведмедя в межах щорічної премії Anan Bear Awards, пише Popular Science.

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Чому Наггетс уникає компанії інших ведмедів

Наггетса вперше помітили біля струмка Анан у 2024 році. Він одразу вирізнявся серед інших ведмедів невеликими розмірами та незвичним забарвленням. Його шерсть має рудуватий відтінок, який згодом темнішає та стає майже чорним.

Однак найбільше уваги привернула поведінка тварини. Поки більші й сильніші ведмеді намагаються зайняти найвигідніші місця біля водоспадів, щоб ловити лосося, Наггетс воліє триматися осторонь.

Його часто можна побачити у вузькій ущелині між скелями біля нижнього водоспаду. Звідти він спостерігає за іншими тваринами або чекає на камені, поки звільниться місце для риболовлі.

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Працівники Лісової служби США жартома відзначили, що ведмідь не поспішає демонструвати свою перевагу та вступати в боротьбу за місце серед інших тварин. Саме за цю звичку його й назвали "Інтровертом року".

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Цікаво, що на початку Наггетсу було непросто самостійно добувати їжу. Під час першого сезону біля струмка він переважно харчувався залишками риби, яку ловили інші ведмеді. Проте згодом навчився самостійно полювати на лосося.

Які ще ведмеді живуть біля струмка Анан

Наггетс – не єдиний незвичайний мешканець цієї місцевості. Щороку влітку до струмка Анан повертаються ведмеді, яких приваблює велика кількість горбуші. Тут вони не лише полюють, а й навчають дитинчат ловити рибу та виживати в дикій природі.

За даними спостережень, у цій місцевості відомо про 39 ведмедів: 31 чорного та 8 бурих. Працівники національного лісу Тонгасс стежать за тваринами, фіксують їхні звички та навіть організовують щорічну премію Anan Bear Awards.

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Кожен ведмідь отримує відзнаку відповідно до своїх особливостей поведінки. За допомогою таких кумедних номінацій фахівці привертають увагу до дикої природи та розповідають про окремих її мешканців. А спостерігати за ведмедями можна навіть дистанційно – камери на території природної обсерваторії Anan транслюють їхнє повсякденне життя наживо