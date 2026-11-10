Отшельник, ставший звездой сети: почему медведя Наггетса назвали "интровертом года"

Наггетс обитает вблизи ручья Анан в национальном лесу Тонгасс на юго-востоке Аляски. Его история привлекла внимание наблюдателей за дикой природой, а сотрудники Лесной службы США отметили необычные привычки медведя в рамках ежегодной премии Anan Bear Awards, пишет Popular Science.

Adv

Почему Наггетс избегает компании других медведей

Наггетса впервые заметили у ручья Анан в 2024 году. Он сразу выделялся среди других медведей небольшими размерами и необычной окраской. Его шерсть имеет рыжеватый оттенок, который со временем темнеет и становится почти черным.

Однако наибольшее внимание привлекло поведение животного. Пока более крупные и сильные медведи пытаются занять самые выгодные места у водопадов, чтобы ловить лосося, Наггетс предпочитает держаться в стороне.

Его часто можно увидеть в узком ущелье между скалами у нижнего водопада. Оттуда он наблюдает за другими животными или сидит на камнях, пока не освободится место для ловли рыбы.

Реклама

Сотрудники Лесной службы США в шутку отметили, что медведь не спешит демонстрировать свое превосходство и вступать в борьбу за место среди других животных. Именно за эту привычку его и назвали "Интровертом года".

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Интересно, что вначале Наггетсу было непросто самостоятельно добывать пищу. В течение первого сезона у ручья он в основном питался остатками рыбы, которую ловили другие медведи. Однако со временем он научился самостоятельно охотиться на лосося.

Что еще медведей обитает у ручья Анан

Наггетс – не единственный необычный обитатель этой местности. Каждое лето к ручью Анан возвращаются медведи, которых привлекает большое количество горбуши. Здесь они не только охотятся, но и учат детенышей ловить рыбу и выживать в дикой природе.

По данным наблюдений, в этой местности насчитывается 39 медведей: 31 черный и 8 бурых. Сотрудники национального леса Тонгасс следят за животными, фиксируют их повадки и даже организуют ежегодную премию Anan Bear Awards.

Реклама

Каждый медведь получает награду в соответствии со своими особенностями поведения. С помощью таких забавных номинаций специалисты привлекают внимание к дикой природе и рассказывают об отдельных ее обитателях. А наблюдать за медведями можно даже удаленно – камеры на территории природной обсерватории Anan транслируют их повседневную жизнь в прямом эфире