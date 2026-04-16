Более 40 лет на один фильм: какой проект Коппала не мог завершить десятилетиями
- Фрэнсис Форд Коппола работал над сценарием фильма "Мегалополис" более 40 лет, начиная с 1980-х годов, и фильм вышел в прокат только в сентябре 2024 года.
- Проект столкнулся с многочисленными трудностями, включая остановку производства после 11 сентября 2001 года, многочисленные переписывания сценария и проблемы на съемочной площадке.
Фильм "Мегалополис" стал не только еще одной премьерой режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, но и делом, которое он вынашивал большую часть своей жизни. Без преувеличения сценарий этого фильма писался более 40 лет, хотя в целом такие проекты создаются за несколько лет.
Сколько времени длилось формирование сценария "Мегалополис" и почему это самая амбициозная работа режиссера
Почему Коппола писал сценарий "Мегалополиса" более 40 лет?
Как известно, идея "Мегалополиса" появилась у Копполы еще в начале 1980 годов. Это произошло сразу после фильма "Апокалипсис сегодня". Уже тогда он начал работать над сценарием и концепцией будущего фильма.
- В 2001 году режиссер Коппола почти запустил съемки фильма с мощным актерским составом (Пол Ньюман, Ума Турман, Роберт Де Ниро, Джеймс Гандольфини, Николас Кейдж, Леонардо ДиКаприо, Рассел Кроу, Эди Фалько и Кевин Спейси), впрочем после событий 11 сентября того же года производство прекратилось.
- Кроме того, Фрэнсис решил создать фильм за свой счет. После 2001 года во второй раз за фильм режиссер серьезно взялся в 2019 году. Для старта он продал винодельню, чтобы собрать 120 миллионов долларов для продакшена.
- Впрочем, в течение десятилетий режиссер постоянно переписывал сотни раз – более 300 раз. А еще он менял сюжет, добавлял новые идеи, которые были вдохновлены историей, современностью и тому подобное. В конечном итоге фильм вышел в мировой прокат только 27 сентября 2024 года.
- Но и в этом случае не все было легко: еще в январе 2023 года, через полгода после старта съемок, в The Hollywood Reporter писали, что художник-постановщик Бет Микл и арт-директор Дэвид Скотт покинули проект. После этого ушли и другие члены команды. Таким образом, определенное время работа шла вообще без художественного отдела.
Кстати! Фильм для Копполы стал не просто еще одной работой, а способом осмыслить большие темы, например падение империй и будущее общества.
О чем фильм и что было самое трудное?
- Фильм развивается в далеком будущем – в городе-империи Новый Рим. В этом городе живет Цезарь Каталина (Адам Драйвер), архитектор, художник и урбанист. Он создал новый химический элемент, а еще умеет управлять временем и пространством. В общем Каталина пытается построить утопию под названием Мегалополис.
- Но мэр Нового Рима Франклин Цицерон (Джанкарло Эспозито) считает, что это безумием. А новый элемент мегалон вредный, в отличие от металла и бетона.
- Различные противостояния и интриги начинаются развиваться вокруг города, что приводит к гражданской войне. И остановить все это может только проект Мегалополиса.
В издании "Бабель" пишут, что фильм "Мегалополис" стал одним из самых рискованных проектов Копполы. Вокруг проекта возникало немало скандалов.
Фрэнсис Форд Коппола в 1992 году
Одним из самых громких был вокруг промокампании. В трейлере использовали цитаты известных кинокритиков, которые впоследствии оказались вымышленными или искаженными.
Отдельные источники также упоминали о конфликтах и инцидентах, которые вызвали дополнительные обсуждения в индустрии. Резонанс вызвало и поведение самого режиссера. В сети распространялись видео со съемочной площадки, где Фрэнсис Коппола ведет себя слишком фамильярно со статистами, что также стало поводом для критики.
