В честь кого назвали Mercedes: история самой известной девочки, имя которой носят миллионы авто

В этом году бренду Mercedes исполняется 125 лет, и каждый раз, когда кто-то произносит его название, он неосознанно напоминает о девочке Мерседес. Она подарила свое имя легендарным авто, когда ей было всего 11 лет.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Что известно о девочке, которая подарила имя Mercedes

Отец Мерседес, бизнесмен Эмиль Еллинек из Вены, сыграл ключевую роль в создании легендарного бренда. Он стал первым дилером, который закупал автомобили Daimler-Motoren-Gesellschaft большими партиями, а примерно с 1900 года продавал их богачам в Ницце.

Эмиль был настолько увлечен именем Мерседес, что назвал им не только свою дочь, но и свои виллы, яхты (одна из которых даже называлась "Мерседес-Мерседес"), компанию, а затем и всю семью, изменив фамилию на "Эллинек-Мерседес". Так его дочь стала официально называться Мерседес Эллинек-Мерседес.

Мерседес Эллинек в 11 лет / Фото Mercedes-Benz

Автомобили тоже получили это счастливое имя. 2 апреля 1900 года Эмиль подписал контракт с Daimler-Motoren-Gesellschaft, по которому компания обязывалась разработать новую конструкцию двигателя под названием "Daimler-Mercedes". Тогда настоящему Мерседесу было всего 11 лет.

Первым автомобилем, получившим это имя, стал Mercedes 35 HP, выпущенный в 1901 году – очень спортивный и устойчивый на трассе для того времени.

Один из первых автомобилей Mercedes / Фото tripadvisor

Благодаря торговле автомобилями Эмиль Еллинек стал богатым человеком, а его дочь Мерседес выросла в роскоши и стала светской львицей. Впрочем, машины ее не интересовали, поэтому сохранилось лишь одно фото, где 17-летняя Мерседес позирует за рулем автомобиля, названного в ее честь.

Мерседес Эллинек за рулем Mercedes / Фото Mercedes-Benz

Мерседес вышла замуж за барона фон Шлоссера и родила дочь, когда ей было около 22 лет.

Но жизнь изменилась в один миг: Эмиля выгнали из наблюдательного совета Daimler, началась Первая мировая война, а муж Мерседес был вынужден уйти на фронт, а уже в 1916 году у них родился сын. После войны Эмиль Еллинек умер, семья обанкротилась, Мерседес ушла от мужа и начала жить со скульптором, который через несколько месяцев умер от туберкулеза. В 1929 году, в возрасте всего 39 лет, ушла из жизни и сама Мерседес.

Впрочем, авто, названные в ее честь, стали популярными и бренд существует до сих пор. В 1926 году компания Daimler объединилась со своим конкурентом Benz, и с тех пор автомобили выпускаются под названием Mercedes-Benz. Сегодня бренд входит в десятку крупнейших мировых автопроизводителей, а имя девочки, которой было всего 11 лет, когда оно появилось на автомобилях, и до сих пор красуется на их капотах.

Напомним, что недавно Европейская комиссия оштрафовала крупных автопроизводителей и Европейскую ассоциацию производителей автомобилей. Интересно, что средства должны были взыскать также с Mercedes-Benz, однако компании удалось избежать штрафа.