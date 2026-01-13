Сначала будет казаться, что вы сошли с ума: что такое "метод утенка" и как его применить

Для лучшего понимания задачи можно использовать различные методы. Одним из популярных и самых простых является метод утенка.

Это простой способ разобраться со сложной работой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Что такое "метод утенка"?

Применение метода утенка помогает решить самые сложные рабочие задачи. Он заключается в том, что задачу нужно "делегировать" воображаемому помощнику. Часто этот метод используют программисты и они рассказывают, как сделать сложную работу резиновой уточке.

Утенок тоже может быть воображаемым. Главное – подробно объяснить ему, что и почему нужно работы. Это помогает самому рабочему лучше понимать алгоритм действий. Кроме этого, когда возникает вопрос, его тоже можно задать воображаемому или настоящему резиновому утенку.



Метод утенка эффективно работает / Фото Pexels

Нужно формировать вопрос серьезно, так как будто утенок действительно может дать ответ. В правильной формулировке вопроса уже заложена половина ответа. Если проговаривать это вслух, то все становится понятнее.

Новый тренд, который тревожит работодателей

Среди американцев стремительно набирает популярность новая тенденция – так называемое "увольнение из мести". Все больше работников покидают работу внезапно, не предупреждая работодателя и разрывая трудовые отношения в один день, пишет Fortune.

Опрос показал, что люди обычно увольняются не по финансовым причинам. Выяснилось, что люди склонны резко уходить с работы из-за токсичной атмосферы, слабого руководства и ощущения недооцененности.

Чего хочет современная молодежь на работе?