Черный цвет – это не про грусть и траур: разоблачаем главные мифы об украинской вышиванке
Мифы об украинской вышиванке стоит разрушать, ведь они годами влияли на восприятие украинской культуры. На самом деле за традиционной рубашкой стоит глубокая история, региональные особенности и культурный код нации. Рассказываем о самых распространенных мифах вокруг вышиванки и факты, которые их опровергают.
В День вышиванки Центр противодействия дезинформации опроверг распространенные советские стереотипы, которые годами пытались нивелировать культурное значение украинской рубашки. В советские времена вокруг украинской вышиванки целенаправленно формировались мифы, чтобы свести ее до уровня провинциального фольклорного атрибута без глубокого содержания.
В какие мифы о вышиванке до сих пор верят?
Миф 1: В СССР вышиванку строго запрещали
Формального запрета не было (даже Хрущев носил ее в 1950-х). Однако во времена Брежнева рубашка стала символом диссидентства. Из-за угрозы преследований и репрессий, особенно на западе Украины, люди были вынуждены прятать свою традиционную одежду.
Распространенные мифы о вышиванке / фото "Центр противодействия дезинформации"
Миф 2: Украинская вышиванка и российская косоворотка имеют общие корни
Это совершенно разные типы одежды. Российская косоворотка имеет асимметричный разрез сбоку, а вышивка нанесена только слева. Украинская рубашка имеет центральный разрез и симметричные орнаменты с глубоким символизмом.
Миф 3: Белым по белому вышивали только бедняки
Наоборот, вышивка белым по белому с густым орнаментом, напоминающий кружево, считалась признаком изысканности, высокого статуса и богатства.
Миф 4: Вышиванка – это исключительно праздничная одежда
В традиционном быту украинцев вышитые рубашки были частью повседневной жизни. Существовало четкое разделение на будничные, праздничные и свадебные рубашки, которые отличались уровнем отделки.
Миф 5: Черные нити в вышивке – это символ траура и печали
Это не так. Ярким примером является знаменитая Борщевская вышивка (Тернопольщина), где доминирует черный цвет, который использовали даже в свадебном наряде. Популярным этот цвет был и в других регионах страны.
Миф 6: Вышивание – это сугубо женское дело
Хотя большинство мастериц действительно были женщинами, в некоторых регионах (в частности, на Буковине) мужчины также активно занимались вышивкой и ткачеством.
Миф 7: Традиционным является исключительно цветочный орнамент
Аутентичная украинская вышивка базируется на геометрических орнаментах. Натуралистические цветочные мотивы (так называемая "брокаровская" вышивка) появились лишь в конце 19 века с развитием промышленного производства и парфюмерии.
Кто и когда придумал День вышиванки?
Сегодня Всемирный день вышиванки отмечают в десятках стран, однако зародился этот праздник ровно 20 лет назад как обычная студенческая инициатива. Как рассказывает "Слово и Дело", в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк предложила одногруппникам и преподавателям устроить флешмоб и массово прийти на занятия в традиционных рубашках.
Главная идея заключалась в том, чтобы показать: вышиванка – это не музейный экспонат или сценический костюм, а живой, видимый код украинской нации. Тогда инициативу поддержали лишь несколько десятков студентов, но за два десятилетия локальная акция переросла в масштабное международное движение. Сегодня Леся Воронюк возглавляет общественную организацию "Всемирный день вышиванки", а сам праздник стал символом единства и культурной устойчивости украинцев во всем мире.
Часті питання
Какие мифы о вышиванке были распространены в советские времена?
В советские времена существовали мифы, что вышиванка была запрещена, что она подобна русской косоворотке, и что вышивка белым по белому была признаком бедности. Также считалось, что вышиванка – это исключительно праздничная одежда, что черные нити символизируют траур и печаль, вышивание – это сугубо женское дело, а традиционным является лишь цветочный орнамент.
Действительно ли вышиванка была запрещена в СССР?
Формального запрета на вышиванку в СССР не существовало – даже Хрущев носил ее в 1950-х годах. Однако вышиванка стала символом диссидентства во времена Брежнева, что делало ее ношение рискованным из-за угрозы преследований на западе Украины.
Как возник Всемирный день вышиванки?
Всемирный день вышиванки зародился в 2006 году как студенческая инициатива в Черновицком национальном университете. Инициатором была студентка Леся Воронюк, которая предложила одногруппникам и преподавателям прийти на занятия в вышиванках, чтобы показать, что это не музейный экспонат, а живой код украинской нации.