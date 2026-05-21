В День вышиванки Центр противодействия дезинформации опроверг распространенные советские стереотипы, которые годами пытались нивелировать культурное значение украинской рубашки. В советские времена вокруг украинской вышиванки целенаправленно формировались мифы, чтобы свести ее до уровня провинциального фольклорного атрибута без глубокого содержания.

В какие мифы о вышиванке до сих пор верят?

Миф 1: В СССР вышиванку строго запрещали

Формального запрета не было (даже Хрущев носил ее в 1950-х). Однако во времена Брежнева рубашка стала символом диссидентства. Из-за угрозы преследований и репрессий, особенно на западе Украины, люди были вынуждены прятать свою традиционную одежду.

Распространенные мифы о вышиванке / фото "Центр противодействия дезинформации"

Миф 2: Украинская вышиванка и российская косоворотка имеют общие корни

Это совершенно разные типы одежды. Российская косоворотка имеет асимметричный разрез сбоку, а вышивка нанесена только слева. Украинская рубашка имеет центральный разрез и симметричные орнаменты с глубоким символизмом.



Миф 3: Белым по белому вышивали только бедняки

Наоборот, вышивка белым по белому с густым орнаментом, напоминающий кружево, считалась признаком изысканности, высокого статуса и богатства.



Миф 4: Вышиванка – это исключительно праздничная одежда

В традиционном быту украинцев вышитые рубашки были частью повседневной жизни. Существовало четкое разделение на будничные, праздничные и свадебные рубашки, которые отличались уровнем отделки.



Миф 5: Черные нити в вышивке – это символ траура и печали

Это не так. Ярким примером является знаменитая Борщевская вышивка (Тернопольщина), где доминирует черный цвет, который использовали даже в свадебном наряде. Популярным этот цвет был и в других регионах страны.



Миф 6: Вышивание – это сугубо женское дело

Хотя большинство мастериц действительно были женщинами, в некоторых регионах (в частности, на Буковине) мужчины также активно занимались вышивкой и ткачеством.



Миф 7: Традиционным является исключительно цветочный орнамент

Аутентичная украинская вышивка базируется на геометрических орнаментах. Натуралистические цветочные мотивы (так называемая "брокаровская" вышивка) появились лишь в конце 19 века с развитием промышленного производства и парфюмерии.



Кто и когда придумал День вышиванки?

Сегодня Всемирный день вышиванки отмечают в десятках стран, однако зародился этот праздник ровно 20 лет назад как обычная студенческая инициатива. Как рассказывает "Слово и Дело", в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк предложила одногруппникам и преподавателям устроить флешмоб и массово прийти на занятия в традиционных рубашках.

Главная идея заключалась в том, чтобы показать: вышиванка – это не музейный экспонат или сценический костюм, а живой, видимый код украинской нации. Тогда инициативу поддержали лишь несколько десятков студентов, но за два десятилетия локальная акция переросла в масштабное международное движение. Сегодня Леся Воронюк возглавляет общественную организацию "Всемирный день вышиванки", а сам праздник стал символом единства и культурной устойчивости украинцев во всем мире.

