У День вишиванки Центр протидії дезінформації спростував поширені радянські стереотипи, які роками намагалися нівелювати культурне значення української сорочки. У радянські часи навколо української вишиванки цілеспрямовано формувалися міфи, щоб звести її до рівня провінційного фольклорного атрибута без глибокого змісту.

В які міфи про вишиванку досі вірять?

Міф 1: У СРСР вишиванку суворо забороняли

Формальної заборони не було (навіть Хрущов носив її у 1950-х). Проте за часів Брежнєва сорочка стала символом дисидентства. Через загрозу переслідувань та репресій, особливо на заході України, люди були змушені ховати свій традиційний одяг.

Поширені міфи про вишиванку / фото "Центр протидії дезінформації"

Міф 2: Українська вишиванка та російська косоворотка мають спільне коріння

Це абсолютно різні типи одягу. Російська косоворотка має асиметричний розріз збоку, а вишивка нанесена лише ліворуч. Українська сорочка має центральний розріз та симетричні орнаменти з глибоким символізмом.



Міф 3: Білим по білому вишивали лише бідняки

Навпаки, вишивка білим по білому з густим орнаментом, що нагадував мереживо, вважалася ознакою вишуканості, високого статусу та багатства.



Міф 4: Вишиванка – це виключно святковий одяг

У традиційному побуті українців вишиті сорочки були частиною повсякденного життя. Існував чіткий поділ на буденні, святкові та весільні сорочки, які відрізнялися рівнем оздоблення.



Міф 5: Чорні нитки у вишивці – це символ трауру та суму

Це не так. Яскравим прикладом є знаменита Борщівська вишивка (Тернопільщина), де домінує чорний колір, який використовували навіть у весільному вбранні. Популярним цей колір був і в інших регіонах країни.



Міф 6: Вишивання – це суто жіноча справа

Хоча більшість майстринь справді були жінками, у деяких регіонах (зокрема, на Буковині) чоловіки також активно займалися вишивкою та ткацтвом.



Міф 7: Традиційним є виключно квітковий орнамент

Автентична українська вишивка базується на геометричних орнаментах. Натуралістичні квіткові мотиви (так звана "брокарівська" вишивка) з'явилися лише наприкінці 19 століття з розвитком промислового виробництва та парфумерії.



Хто і коли придумав День вишиванки?

Сьогодні Всесвітній день вишиванки відзначають у десятках країн, проте зародилося це свято рівно 20 років тому як звичайна студентська ініціатива. Як розповідає "Слово і Діло", у 2006 році студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк запропонувала одногрупникам та викладачам влаштувати флешмоб і масово прийти на заняття у традиційних сорочках.

Головна ідея полягала в тому, щоб показати: вишиванка – це не музейний експонат чи сценічний костюм, а живий, видимий код української нації. Тоді ініціативу підтримали лише кілька десятків студентів, але за два десятиліття локальна акція переросла у масштабний міжнародний рух. Сьогодні Леся Воронюк очолює громадську організацію "Всесвітній день вишиванки", а саме свято стало символом єдності та культурної стійкості українців у всьому світі.

