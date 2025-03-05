Встретил войну в Карпатах и был соседом Франко: интересные факты из жизни Михаила Грушевского

Михаил Грушевский – это знаковая фигура в истории Украины. Жизнь выдающегося украинского ученого была чрезвычайно бурной.

Грушевский родился в интеллигентной семье, а начальное образование получал дома, пишет 24 Канал. За короткое время Грушевский стал определенным ученым того времени.

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Как Грушевский пересекся с Франко и Антоновичем

Михаилу Грушевскому изрядно повезло, ведь его наставником в университете был выдающийся украинский ученый Владимир Антонович.

Грушевский под научным руководством Антоновича сначала писал статьи, эссе, рецензии, а потом взялся за более серьезное произведение – "Историю Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV века".

Он дружил с творческой элитой конца 19 и начала 20 века, а соседом Грушевского был сам Иван Франко.

Что известно о личной жизни Грушевского

Что касается личной жизни, то у Грушевского, которого характеризуют как хорошего семьянина, была единственная дочь Екатерина. Его жена Мария, как и впоследствии дочь, тоже занималась научной работой.



Грушевский в домашнем рабочем кабинете во Львове / Фото vuam.org.ua

Судьба дочери Екатерины была очень печальной, ведь она погибла в сталинских лагерях.

Первая мировая война застала Грушевского в Карпатах

Жизнь Грушевского была бурной. Первая мировая война застала семью Михаила Грушевского в Карпатах, то есть на территории, входившей тогда в Австро-Венгрию, врага России.

Грушевский не имел возможности пересечь границу, потому что она уже стала линией фронта. Вместе с семьей при поддержке друзей он выехал в Вену, а оттуда в Италию и Румынию, которые в то время еще сохраняли нейтралитет. Только в ноябре 1914 года он добрался до Киева.

Мы часто знаем Грушевского только как историка, но он и сам творил историю.

В феврале 1917 года вспыхнула революция, царь Николай II отрекся от трона, власть в Петрограде переходит к Временному правительству, а в Киеве в марте создают Украинскую Центральную Раду.



Члены Украинской Центральной Рады во время провозглашения I Универсала / Фото "Радио Свобода"

Она заседает в помещении нынешнего Дома учителя, и Михаила Грушевского избирают ее председателем еще до его возвращения в Киев. Так академический ученый, глубочайший знаток истории Украины получает возможность вместе с единомышленниками воплощать в жизнь мечту многих поколений украинцев – творить свое государство.

На этой должности он не только занимался конкретными вопросами украинского государства, но и пытался обосновать свои действия и взгляды в многочисленных статьях и документах. Одними из наиболее заметных и значимых среди них были Универсалы.

Грушевский умер вдали от дома в 1934 году. У него не осталось прямых потомков.