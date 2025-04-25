Жена, которая знала о любовнице и дети, предавшие Украину: 5 фактов о Михаиле Коцюбинском

25 апреля 1913 года умер известный украинский писатель Михаил Коцюбинский – автор исключительных произведений, среди которых "украинские Ромео и Джульетта" из повести "Тени забытых предков".

Михаил Коцюбинский несмотря на все трудности пытался жить интересную и насыщенную жизнь, хотя, видимо, иногда получилось насыщеннее, чем он того сам стремился. Интересные факты о писателе собрал 24 Канал.

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Увлекался различными культурами

Самое известное произведение Коцюбинского – "Тени забытых предков", которые полностью пропитаны обычаями, традициями и верованиями Гуцульщины, наполнены тамошним диалектом. Однако сам автор родился далеко от Гуцульщины – в Виннице.

Однако гуцульская культура привлекала его, поэтому он посвятил много времени изучению мира Гуцульщины, чтобы как можно точнее изобразить его в "Тенях забытых предков". Кстати, там описан и обряд "грушки", к которому сейчас срез интерес на фоне выхода песни певицы Fiїnka.

Но интересовала Коцюбинского не только гуцульская культура. В его творчестве есть также итальянские мотивы. Более того, он имел особую любовь к крымскотатарской культуре – изучал язык, обычаи и традиции и несколько лет жил на полуострове.

Работал фитосанитаром

В Крыму писатель работал штатным фитосанитаром – ухаживал за виноградниками в имениях, работал с больной лозой. Эта работа позволяла ему получить официальное прикрытие для путешествий, давала доход и возможность общаться с местными жителями, чтобы лучше понять мир полуострова.

Однако долго Коцюбинский мечтал об эмиграции. Он любил Украину, но считал себя нищим и затравленным, поэтому хотел уехать в Италию или Францию, также часто говорил друзьям о Египте. Однако все же остался в Украине.



Михаил Коцюбинский / Архивное фото

Любовный треугольник Коцюбинского

Михаил Коцюбинский был женат на Вере Дейше. У супругов было 4 детей – двое сыновей и две дочери. Однако впоследствии у писателя вспыхнула любовь к Александре Аплаксиной. Их переписка была эмоциональной, драматической и даже эротической. "Я дрожал, когда ты брала мою руку", – так писал Михаил Коцюбинский в одном из писем. Всего он написал их более 300.

Вера Дейша из анонимного письма узнала об этих отношениях и попросила мужа поклясться, что он не покинет семью. После этого Коцюбинский прекратил общение с Аплаксиной.

Коцюбинский был еще тем ловеласом. Еще в 12 лет он влюбился в старшую на несколько лет девушку и чтобы поразить ее, начал много читать Тараса Шевченко и Марко Вовчок, однако так увлекся, что и сам стал писателем.

Ковпак от имперской власти

В последние годы жизни к Коцюбинскому все больше проявляла внимания имперская полиция – писатель был под колпаком Российской империи.

По свидетельствам современников, перед смертью к Коцюбинскому часто наведывались неизвестные люди. Писатель после таких посещений изменился – мало разговаривал и даже избегал встреч. Поэтому существуют версии, что его внезапная смерть в возрасте 48 лет – не случайность.

Дети, что предали Украину

Михаил Коцюбинский несмотря на все трудности любил Украину и украинцев, обожал изучать региональные обычаи и говоры и исследовать Украину во всей ее красоте. Но эта любовь не передалась его детям.

Старший сын Юрий не просто стал членом коммунистической партии, но и возглавил армию оккупационной советской Украины. Он изрядно приложился к оккупации Украины советским режимом. Однако в 1937 году его расстреляли.

Дочь Оксана была шпионкой большевиков в Центральной Раде. Однако внезапно умерла в 1920 году, а ее мужа так же расстреляли в 1937.



Семья Коцюбинских / Архивное фото

Дочь Ирина была женой НКВДиста, в партию вступила после смерти Сталина. Работала над сохранением наследия отца и единственная, кто избежал репрессий из семьи Коцюбинских. Также она пыталась реабилитировать своих братьев.

Самым младшим в семье был сын Роман – большевик и чекист. Он пытался создать образ своего отца как партийного писателя-революционера. Однако сначала его арестовали за не надежность, а в 1937 году – расстреляли.