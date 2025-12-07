Не в Украине: где похоронен автор украинского гимна

Украинский гимн "Ще не вмерла Украина" – результат труда двух людей. Слова написал Павел Чубинский. Вскоре музыку к стихотворению написал Михаил Вербицкий.

Павел Чубинский похоронен в родном Борисполе, а вот могила Михаила Вербицкого – за рубежом. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на "Украина инкогнита".

Где похоронен Михаил Вербицкий?

Автор музыки украинского гимна умер 7 декабря 1870 года в возрасте 55 лет. Случилось это в селе Млыны, где Вербицкий был настоятелем храма.

За 20 лет Михаил Вербицкий сменил несколько приходов, но в селе Млыны провел последние 15 лет своей жизни. Там и умер и похоронен возле местной церкви.

Сейчас Млины – территория Польши. Село расположено недалеко от границы с Украиной – в считанных километрах от пропускного пункта Краковец.

Могила Михаила Вербицкого / Фото Романа Маленкова

Как пишет Kyiv Post, по инициативе президента Виктора Ющенко над могилой Михаила Вербицкого построили часовню-пантеон, на которой появился трезубец. Часовню открыли в 2005 году. Могилу Вербицкого часто посещают украинцы, особенно 7 декабря, в годовщину смерти, и 4 марта – в день рождения автора украинского гимна.

