Не в Україні: де похований автор українського гімну
- Михайло Вербицький, автор музики українського гімну, похований у селі Млини, яке зараз знаходиться на території Польщі.
- Над могилою Вербицького побудували каплицю-пантеон за ініціативи президента Віктора Ющенка, відкриту у 2005 році.
Український гімн "Ще не вмерла Україна" – результат праці двох людей. Слова написав Павло Чубинський. Невдовзі музику до вірша написав Михайло Вербицький.
Павло Чубинський похований у рідному Борисполі, а от могила Михайла Вербицького – за кордоном. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на "Україна інкогніта".
Де похований Михайло Вербицький?
Автор музики українського гімну помер 7 грудня 1870 року у віці 55 років. Трапилося це у селі Млини, де Вербицький був настоятелем храму.
За 20 років Михайло Вербицький змінив кілька парафій, але в селі Млини провів останні 15 років свого життя. Там і помер і похований біля місцевої церкви.
Зараз Млини – територія Польщі. Село розташоване неподалік кордону з Україною – за лічені кілометри від пропускного пункту Краковець.
Могила Михайла Вербицького / Фото Романа Маленкова
Як пише Kyiv Post, за ініціативи президента Віктора Ющенка над могилою Михайла Вербицького побудували каплицю-пантеон, на якій з'явився тризуб. Каплицю відкрили у 2005 році. Могилу Вербицького часто відвідують українці, особливо 7 грудня, у роковини смерті, та 4 березня – в день народження автора українського гімну.
Хто ще з відомих українців похований за кордоном?
Чимало відомих українських діячів спочивають за кордоном, особливо, коли мовиться про видатних постатей минулого століття. Після поразки визвольних змагань і краху Української Народної Республіки багато діячів виїхали. Також багато українців втікали у міжвоєнний та повоєнний період.
Так, наприклад, Симон Петлюра похований у Парижі, Степан Бандера – у Мюнхені.
Де поховані українські історичні постаті та кого таки перепоховали в Україні – розповідаємо у матеріалі.