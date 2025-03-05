Ложка микропластика в мозге человека: ученые обнаружили стремительный рост его содержания

Микропластик значительно влияет на жизнь человека, ведь имеет существенное влияние на окружающую среду. Ученые обнаружили, что он также проник и в мозг человека.

Новые тревожные исследования обнаружили, что микропластик может проникать в мозговую ткань человека, вызывая серьезное беспокойство относительно последствий для здоровья. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Какие риски это создает

Выяснилось, что в мозге может накапливаться примерно чайная ложка микропластика. Еще более шокирующее, что у людей с деменцией эти показатели могут быть в 3-5 раз выше.

Особенно беспокоит стремительный рост концентрации микропластика в мозге всего за восемь лет – с 2016 по 2024 год,

– отметил Николас Фабиано, ведущий автор исследования с кафедры психиатрии Оттавского университета.

Ученые обнаружили, что содержание микро- и нанопластика в мозговой ткани значительно превышает уровни, найденные в других органах, таких как печень или почки.

Исследование базировалось на анализе образцов мозговой ткани, полученных во время вскрытия, охватывая период с 2016 по 2024 год. Особое внимание было уделено лобной коре – области мозга, находящейся непосредственно за лбом.

В образцах было идентифицировано 12 различных видов пластиковых полимеров, из которых наиболее распространенным оказался полиэтилен – материал, активно используемый в производстве пищевой упаковки и бутылочной воды.

Как уменьшить влияние микропластика

Специалисты отмечают, что отказ от бутилированной воды в пользу фильтрованной водопроводной может существенно снизить уровень потребляемого микропластика – с 90 000 частиц в год до примерно 4 000.

Кроме бутилированной воды, значительными источниками микропластика являются пластиковые чайные пакетики, а также неправильное хранение или нагрев пищи. При заваривании пластиковые пакетики могут выделять миллионы микроскопических частиц, а разогрев продуктов в пластиковых контейнерах, особенно в микроволновой печи, способствует выбросу значительного количества микро- и нанопластика.



Микропластик проник в мозг человека / Фото Pexels

Сейчас исследователи также изучают возможности естественного выведения микропластика из организма. Предварительные результаты свидетельствуют, что потоотделение может играть важную роль в этом процессе.