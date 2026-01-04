Раньше Сахалин, теперь – "Солнечный": как строили микрорайон Днепра и почему он именно такой
- В Днепре район "Солнечный" должен был быть больше и называться "Лазурный", но планы изменили из-за подтопления и частной застройки.
- В Одессе улицу Кристаловского переименовали в честь Михаила Вербицкого, композитора музыки Гимна Украины.
В Днепре есть интересный район, который на самом деле планировали сделать совсем другим. Он также построен на необычном месте.
Именно в этом районе расположены узнаваемые 16-этажки с желтой плиткой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraph.
Что известно об этом районе?
Говорится о жилом массиве "Солнечный". Согласно первому проекту, он должен был быть значительно больше и иметь другое название.
Проект появился еще в 1960-х годах, однако активно строительство развернули в 1970-х. До начала строительства территория там была пустая, а в народе ее называли Сахалин. В то же время, соответствии с первым проектом, микрорайон сначала должен был называться Лазурный, однако в процессе название изменили.
Солнечный построили на месте пустыря / Фото В. Галушко, А. Костюк
"Солнечный" начал называться так из-за того, что территорию действительно заливало солнце.
Какую территорию он должен был занимать?
Сначала этот микрорайон должен был начинаться от улицы Каруны (съезд с железнодорожного моста) через Новый мост и до конца современного микрорайона, однако планы изменились из-за подтопления и частной застройки.
Особенностью этой местности является 4 дома, высотой 16 этажей. Первая появилась в 1974 году и для города это было новинкой. Строительство продолжалось в три смены и без выходных.
