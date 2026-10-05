В Украине существовало маленькое государство: где оно находилось и почему о нем почти никто не знает

В то время как вся Российская империя страдала от жестокого крепостного права, на территории современной Украины возникло уникальное государственное образование. Это государство имело собственные границы, законы, суды и даже деньги.

Прогрессивные реформы здесь были реализованы задолго до того, как о них заговорили в Европе, сообщает 24 Канал.

Граф-эксцентрик, создавший государство в государстве

Все началось в конце XVIII века, когда шляхтич Игнаций Сцибор-Мархоцкий унаследовал земли на территории современных Дунаевецкого и Новоушицкого районов Хмельницкой области. Вместо того чтобы стать обычным жестоким помещиком, граф решил построить страну своей мечты.

Он официально провозгласил свои владения "Миньковецким государством". На его границах установили настоящие пограничные столбы, которые гласили: здесь заканчивается Российская империя и начинается территория свободы.

Отмена крепостного права на десятки лет раньше, чем при царе

Главным шоком для имперских властей стало то, что Мархоцкий полностью отменил "крепостное право" в 1804 году. Это произошло на 57 лет раньше, чем российский царь Александр II издал свой знаменитый манифест.

Какие революционные изменения ввел правитель:

личная свобода : крестьяне перестали быть собственностью и получили право выкупать землю;

: крестьяне перестали быть собственностью и получили право выкупать землю; равенство перед законом : в государстве был создан независимый суд, где права крестьянина и шляхтича были абсолютно равны, а судей избирал сам народ;

: в государстве был создан независимый суд, где права крестьянина и шляхтича были абсолютно равны, а судей избирал сам народ; собственная экономика : в Миньковцах чеканили собственную монету и открыли мощные предприятия – бумажную фабрику, кирпичные заводы, винокурни и каретное производство;

: в Миньковцах чеканили собственную монету и открыли мощные предприятия – бумажную фабрику, кирпичные заводы, винокурни и каретное производство; культурный прорыв: граф открыл типографию, где издавали книги на украинском языке, а также создал бесплатные школы, больницы и приют для сирот.

Римские тоги и античные праздники на Подолье

Несмотря на свой гений реформатора, Игнаций Мархоцкий славился как крайне эксцентричный человек. Он провозгласил себя "первосвященником" и придумал собственный религиозный культ, основанный на античных традициях.

Ежегодно в Миньковецком государстве с невероятным размахом праздновали день богини природы Цереры. Сам граф надевал римскую тогу, садился в колесницу и произносил перед крестьянами проповеди о важности честного труда, нравственности и взаимного уважения.

Российская империя долго терпела выходки "странного графа", поскольку Миньковецкое государство было чрезвычайно успешным в экономическом плане и исправно платил большие налоги в казну. Однако существование зоны свободы и равноправия посреди тотального крепостничества было опасным прецедентом для самодержавия.

В конце концов, Мархоцкого обвинили в ереси и неповиновении правительству. Графа неоднократно арестовывали, а после его смерти в 1827 году российские власти быстро ликвидировали автономию. Уникальные границы стерли, а свободных крестьян вновь вернули в рабство.