Дело в том, что у нас более давняя история освобождения. И 24 Канал расскажет о ней подробнее.

Почему украинцы обрели свободу раньше россиян?

Историю на протяжении веков писали с точки зрения имперских столиц, намеренно или случайно маргинализируя то, что миллионы украинцев обрели личную свободу целых 13 лет до того, как российский царь Александр II подписал свой знаменитый манифест в 1861 году. Это произошло в 1848 – во время тектонического сдвига, известного как "Весна народов".

Чтобы разобраться в ситуации, прежде всего следует четко разграничивать демографические и политические реалии украинских земель середины XIX века. Граница по реке Збруч была не просто географической линией – это был цивилизационный разлом. К западу лежали Галичина, Буковина и Закарпатье, интегрированные в структуру многонациональной империи Габсбургов, а вот на востоке – поглощенные Российской империей просторы, где царил жесткий, почти рабовладельческий строй эпохи Николая I.

В 1848 году от Парижа до Вены баррикады пылали огнем революций. Империя Габсбургов трещала под давлением национальных движений. В Галичине польская шляхта, доминировавшая в регионе и владевшая большинством земель, готовила антиавстрийское восстание. И именно в этот момент истории губернатор Галичины Франц Штадион, действуя на опережение, в апреле принимает гениальное и в то же время циничное политическое решение – чтобы выбить почву из-под ног польской аристократии, он объявляет о немедленной отмене барщины, в том числе и для русинских (украинских) крестьян. Император Фердинанд I впоследствии узаконил этот шаг своим патентом.

Трудно переоценить эпохальность этого момента. Украинский крестьянин в Галичине внезапно перестал быть "инвентарем". Он обрел гражданские права, право обращаться в суд, право избирать и быть избранным в парламент в Вене. Это был колоссальный скачок, который запустил процесс формирования модерной украинской политической нации.

Часть украинского народа тогда синхронизировалась с европейскими политическими часами. Украинцы в Австрийской империи создавали Главную Русскую Раду – первую легальную политическую организацию, издавали первую украиноязычную газету "Зоря Галицкая" и формировали национальные гвардии. Это был взрыв гражданского сознания, ставший возможным именно благодаря отмене барщины.

В то же время, когда галицкие крестьяне уже отправляли своих депутатов в имперский рейхсрат, украинцы по ту сторону Збруча оставались бесправной собственностью российских помещиков, которых могли продать, проиграть в карты или сослать в Сибирь. Российская империя консервировала свое средневековье. Почему же тогда это грандиозное событие – освобождение огромной части украинского этноса в 1848 году – осталось почти незамеченным в глобальном историческом контексте?

Освобождение украинских крестьян – что нужно знать о 1848 и 1861 годах: смотрите видео myzukrainy

Почему история громче говорит о 1861 году?

Первая причина, очевидно, в том, что Галичина воспринималась в Европе как абсолютная периферия. События, происходившие там, казались европейским интеллектуалам провинциальными и не заслуживающими первых полос. А освобождение крестьян выглядело лишь как тактический эпизод внутренней австрийской политики, а не как акт гуманистического триумфа.

Другая важная причина – в экономической реальности после 1848 года, которая оказалась чрезвычайно суровой. Здесь стоит упомянуть, к примеру, проблему так называемых "сервитутов" – права пользования лесами и пастбищами. Иными словами, хотя крестьяне уже обладали личной свободой, леса и луга остались в собственности шляхты. А это привело к десятилетиям изнурительных судебных процессов и экономической зависимости.

Свобода оказалась горькой на вкус. Она не принесла мгновенного процветания, а скорее превратила феодальную эксплуатацию в капиталистическую бедность. Из-за этого в коллективной памяти самих крестьян 1848 год часто ассоциировался не с эйфорией освобождения, а с началом новых, более изощренных форм экономического выживания.

Но есть еще третий, очень влиятельный фактор – сработала мощная машина российского, а впоследствии советского имперского нарратива. Когда в 1861 году Российская империя, потерпев унизительное поражение в Крымской войне (что и стало главным катализатором реформ), наконец отменила крепостное право, это событие раскрутили на весь мир.

Не только российская дипломатия, но и "великая" литература от Тургенева до Толстого активно создавали миф о "Царе-Освободителе". Он был настолько громким, что надолго заглушил все остальные исторические голоса. А поскольку большая часть украинских этнических территорий находилась под властью Романовых, дата "1861" была искусственно наложена на всю украинскую историю.

К сожалению, мир долго привык смотреть на Восточную Европу через призму Санкт-Петербурга и Москвы. А история редко бывает справедливой к тем, у кого нет собственного государства. Однако факты остаются фактами: 1848 год – это настоящая, европейская дата начала освобождения украинцев от оков феодализма, без какого-либо умаления значения последующих исторических событий.