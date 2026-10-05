Прогресивні реформи тут втілили задовго до того, як про них почали говорити в Європі, розповідає 24 Канал.

Граф-ексцентрик, який створив державу в державі

Усе почалося наприкінці XVIII століття, коли шляхтич Ігнацій Сцибор-Мархоцький успадкував землі на території сучасних Дунаєвецького та Новоушицького районів Хмельниччини. Замість того, щоб стати звичайним жорстоким поміщиком, граф вирішив побудувати країну мрії.

Він офіційно проголосив свої володіння "Миньковецькою державою". На її межах встановили реальні прикордонні стовпи, які сповіщали: тут закінчується Російська імперія і починається територія свободи.

Скасування кріпацтва на десятки років раніше за царя

Головним шоком для імперської влади стало те, що Мархоцький повністю скасував кріпацтво у 1804 році. Це відбулося на 57 років раніше, ніж російський цар Олександр II видав свій знаменитий маніфест.

Які революційні зміни запровадив правитель:

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особиста свобода : селяни перестали бути власністю і отримали право викуповувати землю;

: селяни перестали бути власністю і отримали право викуповувати землю; рівність перед законом : у державі створили незалежний суд, де права селянина і шляхтича були абсолютно рівними, а суддів обирав сам народ:

: у державі створили незалежний суд, де права селянина і шляхтича були абсолютно рівними, а суддів обирав сам народ: власна економіка : у Миньківцях карбували власну монету та відкрили потужні підприємства – паперову фабрику, цегельні, винокурні та каретне виробництво;

: у Миньківцях карбували власну монету та відкрили потужні підприємства – паперову фабрику, цегельні, винокурні та каретне виробництво; культурний прорив: граф відкрив друкарню, де видавали книги українською мовою, а також створив безкоштовні школи, шпиталі й притулок для сиріт.

Римські тоги та античні свята на Поділлі

Попри свій геній реформатора, Ігнацій Мархоцький мав славу вкрай ексцентричної людини. Він оголосив себе "первосвященником" і вигадав власний релігійний культ, заснований на античних традиціях.

Щороку в Миньковецькій державі з неймовірним розмахом святкували день богині природи Церери. Сам граф одягався у римську тогу, сідав у колісницю і виголошував перед селянами проповіді про важливість чесної праці, моралі та взаємоповаги.

Російська імперія довго терпіла витівки "дивного графа", оскільки Миньковецька держава була економічно надзвичайно успішною та справно платила великі податки в казну. Проте існування зони свободи та рівноправ'я посеред тотального кріпацтва було небезпечним прецедентом для самодержавства.

Зрештою, Мархоцького звинуватили у єресі та непокорі уряду. Графа неодноразово заарештовували, а після його смерті у 1827 році російська влада швидко ліквідувала автономію. Унікальні кордони стерли, а вільних селян знову повернули у рабство.