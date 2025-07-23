Не говорят "алло" и молчат в трубку: каковы новые правила телефонных разговоров у молодежи

Представители поколения Z все реже говорят слово "алло", отвечая на звонок. Теперь молодежь молчит в трубку и ожидает, пока разговор начнет звонящий человек.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Почему молодежь больше не говорит "алло"?

Обсуждение новых привычек поколения Z в телефонном общении вызвал вирусный твит сотрудницы отдела кадров. Она заметила, что во время телефонных интервью молодые кандидаты часто молчат в трубку, ожидая, пока первым заговорит работодатель, и не спешат поздороваться.

В ответ тысячи пользователей объяснили свое поведение новыми нормами телефонного общения. Среди главных причин – боязнь спама и робозвонков, активирующихся только после услышанного "алло", а также опасения, что запись их голоса могут использовать мошенники для создания дипфейков.

Молодежь не говорит "алло", когда поднимает трубку / Фото Unsplash

Кроме того, молодежь считает, что именно тот, кто звонит должен начинать разговор, ведь это ему что-то нужно от них.

Слово "алло" появилось еще во времена проводных телефонов как нейтральное и легко заметное начало разговора со стороны того, кто принимает звонок, чтобы убедиться в качестве связи.

Эксперты считают, что для поколения Z телефонные звонки уже не основной способ связи, а пережиток прошлого, от которого пора избавляться. Вместо того чтобы звонить, молодежь предпочитает писать.