Рабочие места для молодежи массово исчезают: кому теперь отдают предпочтение работодатели

Для поколения Z становится все труднее найти первое рабочее место. Это связано с тем, что крупные компании меняют подход к найму и все чаще выбирают не молодых специалистов.

Почему молодежи трудно найти работу?

Молодежь столкнулась с явлением под названием "job-pocalypse" – массовым исчезновением рабочих мест. Причина в том, что глобальные компании все чаще отдают предпочтение не молодым работникам, а искусственному интеллекту.

Об этом свидетельствует исследование British Standards Institution (BSI), проведенное в семи странах. Четверть опрошенных руководителей считают, что задачи начального уровня можно автоматизировать, чтобы уменьшить расходы.

Опрос более 850 бизнес-лидеров из Великобритании, США, Франции, Германии, Австралии, Китая и Японии показал, что для 41% ИИ позволяет уменьшить количество персонала.

Почти треть (31%) респондентов отметила, что перед наймом человека компании сначала рассматривают возможность решения на основе ИИ. Две пятые участников исследования ожидают, что такой подход станет нормой в течение пяти лет.

Кроме того, 39% руководителей признали, что благодаря искусственному интеллекту уже сократили должности начального уровня. Речь идет о выполнении исследовательских, аналитических или административных задач.

В то же время более половины опрошенных признались, что счастливы, ведь начали карьеру еще до массового внедрения ИИ. В то же время 53% убеждены, что преимущества искусственного интеллекта в конце концов перевесят возможные негативные последствия для работников.

Компании объясняют, что инвестируют в ИИ прежде всего ради повышения производительности, эффективности, сокращения расходов и заполнения пробелов в навыках.

Генеральный директор BSI Сьюзан Тейлор Мартин отметила, что ИИ открывает большие возможности для бизнеса, однако в погоне за эффективностью важно не забывать, что именно люди остаются двигателем прогресса.

"Наше исследование четко показывает, что напряжение между максимальным использованием ИИ и обеспечением развития рабочей силы – это ключевой вызов нашего времени. Существует насущная потребность в долгосрочном мышлении и инвестировании в работников наравне с инвестициями в инструменты ИИ, чтобы обеспечить устойчивую и продуктивную занятость", – подытожила она.

Почему Безос считает, что люди должны быть вдохновлены ростом влияния ИИ?

Как пишет CNBC, миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос призывает людей относиться к искусственному интеллекту с большей воодушевленностью. Он убежден, что эта технология способна значительно повысить эффективность и продуктивность любого бизнеса.

Я не понимаю, как кто-то из ныне живущих может быть мрачным. ИИ повысит качество и производительность каждого бизнеса... Каждая производственная компания, каждый отель, каждая компания, производящая потребительские товары... Это трудно представить, но это реально,

– заявил Безос во время панельной дискуссии на Italian Tech Week 2025.

Он также отметил, что не решается давать точные прогнозы относительно того, когда почти все компании мира начнут активно использовать ИИ для повышения производительности.

"Никогда еще не было лучшего времени, чтобы с воодушевлением смотреть в будущее", – подчеркнул миллиардер.

Какую профессию ИИ не сможет изменить, по мнению Билла Гейтса?

Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект в будущем способен повысить производительность людей и создать больше возможностей для самореализации, если человечество научится правильно им управлять. Среди профессий, меняющихся под влиянием ИИ, Гейтс особенно выделяет программирование.

Он отмечает, что хотя искусственный интеллект может генерировать базовый код и быстро отлаживать программы, настоящее программирование требует творческого мышления, решения сложных задач и интуиции, то есть качеств, которые машина полностью не воспроизводит.

Гейтс добавляет, что многие программисты находят неожиданные решения благодаря именно человеческому способу мышления, и именно этот инновационный подход делает их незаменимыми.