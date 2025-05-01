Компания с ИИ-сотрудниками: почему эксперимент оказался провальным

Неоднократно звучали тезисы, что искусственный интеллект совсем скоро сможет заменить человека в определенных профессиях. Однако, очевидно, это будет не так легко и быстро.

Эксперимент, который заключался в полном замещении человеческой, искусственным интеллектом показывает, что говорить об этом рано. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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Ни одного настоящего работника

Даже самые мощные модели ИИ далеки от совершенства.

Ученые создали фиктивную ИТ-компанию под названием TheAgentCompany. В ней не было ни одного настоящего работника – все "сотрудники" были виртуальными агентами, созданными на базе моделей искусственного интеллекта от ведущих компаний: Google, OpenAI, Anthropic, Meta и других.

Они получили роли финансовых аналитиков, менеджеров проектов, HR-специалистов и программистов – то есть должны были имитировать работу реального офиса в области разработки программного обеспечения.

Агенты ИИ должны были решать типичные рабочие задачи: анализировать документы, наведываться в виртуальные офисы, просматривать файлы и писать отзывы на основе собранного фидбека. Однако результаты оказались довольно скромными.

Как ИИ справился

Самой успешной среди виртуальных работников стала модель Claude 3.5 Sonnet от Anthropic - она смогла выполнить лишь 24% задач. Чтобы справиться с одной задачей, ей приходилось делать в среднем 30 шагов.



ИИ не может заменить людей / Фото Pexels

Модель Gemini 2.0 Flash от Google показала еще более слабый результат – 11,4% успешных задач, со средней сложностью в 40 действий. А худшей оказалась Nova Pro v1 от Amazon, которая справлялась только с 1,7% поставленных задач, делая около 20 попыток на каждое.

Где возникло больше всего трудностей

Исследователи объяснили: несмотря на техническую мощность, эти модели имеют общие недостатки - отсутствие интуиции, низкий уровень социальных навыков и плохое понимание интернет-среды. Кроме того, агенты часто сами себе мешали, придумывая "короткие пути", которые в результате только усложняли процесс.

В рамках одной из задач ИИ-модель не смогла найти нужного человека для уточнения информации, поэтому решила просто переименовать другого пользователя, чтобы выполнить условие. Такой "креатив" лишь подчеркнул, насколько искусственному интеллекту пока не хватает человеческого смысла.