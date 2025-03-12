Создатель нейросети ответил, заменит ли ИИ программистов

Искусственный интеллект стремительно развивается и уже может выполнять немалое количество задач. Совсем скоро он может забрать на себя одну из задач программистов.

Через год искусственный интеллект сможет полностью взять на себя написание кода для всех программ в мире. Такое мнение Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на директора компании Anthropic Дарио Амодея, создателя чат-бота Claude, который считается самым эффективным решением для автоматизированного программирования.

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Что он сказал

На пресс-конференции он заявил, что развитие искусственного интеллекта в сфере программирования приблизилось к революционной точке. По его прогнозам, уже через 3-6 месяцев нейросети будут писать 90% всего кода, а еще через год – полностью заменят человеческих разработчиков.

Он выразил волнение из-за этого.

С одной стороны, технологии могут дать нам огромные преимущества, с другой – когда я вижу, насколько быстро искусственный интеллект совершенствуется в написании кода, становится понятно: в ближайшие месяцы он будет создавать большинство программного обеспечения, а через год этот процесс будет полностью автоматизированным,

– объяснил Амодей.



ИИ стремительно развивается / Фото Pexels

Однако ИИ может заменить не только программистов. В частности, в Финляндии Лютеранская церковь Святого Павла провела в Финляндии уникальное богослужение, созданное с помощью искусственного интеллекта, который писал проповеди, музыку и моделировал сцены.