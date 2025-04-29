Что будет, если хранить еду в фольге: эксперты говорят об опасности
- Алюминиевая фольга может быть опасной для хранения пищи из-за микрощелей, позволяющих бактериям проникать.
- Эксперты рекомендуют использовать герметичные контейнеры или вакуумную упаковку для более безопасного хранения продуктов.
Фольгу часто используют для хранения пищи. Однако мнения относительно того, модно ли так делать, разделились.
Хотя алюминиевая фольга давно стала обыденным способом хранения остатков пищи в холодильнике, эксперты о том, что это может представлять опасность. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Tasting Table.
Смотрите также Спасала экипаж "Аполлон-13" из роддома: невероятная история матери Джека Блэка
Существуют неожиданные риски
На первый взгляд, фольга защищает пищу от внешних воздействий. Но главная угроза – не снаружи, а внутри. Когда вы заворачиваете, например, курицу или кусок пиццы в фольгу, создать полностью герметичную среду не удается. Фольга не прилипает к поверхностям, а значит, остаются микрощели, через которые могут проникать бактерии.
Хранение пищи в фольге может быть опасным / Фото Pexels
Именно в этих щелях могут развиваться опасные микроорганизмы, таких как стафилококк, ботулиновая палочка или возбудитель листериоза. Особенно активно они размножаются в условиях низкой герметичности, когда воздух имеет свободный доступ к пище.
К слову! Фольга имеет две стороны: глянцевую и матовую, их разница связана с процессом производства, а не с дизайном.
Чтобы избежать риска пищевых отравлений, специалисты советуют изменить подход к хранению продуктов. Лучшим вариантом является использование герметичных контейнеров – стеклянных или из безопасного пластика. Также подойдут пакеты с застежками типа Ziploc или даже вакуумная упаковка – она обеспечивает почти полное отсутствие воздуха, что значительно продлевает срок хранения.