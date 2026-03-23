Кадр, сбивший всех с толку: как на фото 1940-х заметили настоящий смартфон
- На фотографии 1940-х годов заметили мужчину, который, кажется, держит современный смартфон, вызвав обсуждение о "путешественнике во времени".
- Эксперты объясняют подобные случаи как оптические иллюзии или неправильную трактовку изображения, подчеркивая, что это не доказательство путешествий во времени.
Старое фото из 1940-х внезапно стало вирусным в сети – и все из-за одной детали в толпе отдыхающих, которая подозрительно напоминает современный смартфон. Именно этот момент заставил пользователей заговорить о "первом появлении телефона" задолго до его официального изобретения.
В сети обсуждают загадочную находку: на фотографии пляжа 1940-х годов пользователи заметили мужчину, который, по их мнению, держит мобильный телефон. Снимок, сделан на пляже Тован в Корнуолле, показывает отдыхающих военного времени, однако одна деталь привлекла особое внимание, рассказывается в Express.
Как на фотографии 1940-х годов нашли "человека из будущего"?
В центре кадра видно мужчину в коричневом костюме, который будто смотрит на предмет, похожий на современный смартфон. Фотография быстро стала вирусной в социальных сетях, где пользователи начали шутить о "путешественнике во времени". Некоторые убеждены, что это неоспоримое доказательство путешествий во времени, тогда как другие предполагают, что человек мог держать сигарету или другой предмет.
Подобные "случаи" уже случались ранее. Пользователи неоднократно находили на старых видео и картинах объекты, которые напоминают современные гаджеты. В частности, похожие теории возникали относительно фильмов начала 20 века и даже классических произведений искусства. Впрочем, эксперты отмечают: такие "находки" чаще всего объясняются оптическими иллюзиями или неправильной трактовкой изображения.
Истории о "гаджетах в прошлом" периодически появляются и даже привлекают внимание известных людей. Так, когда-то генеральный директор Тим Кук пошутил, что заметил что-то похожее на iPhone на старинном голландском полотне, хотя, конечно, это лишь интерпретация.
По словам Кука, рассматривая одну из картин в музее, он вдруг заметил предмет, который очень напоминал современный смартфон, пишет CNBC. Речь идет о работе Питер де Хух под названием "Мужчина передает письмо женщине в зале", написанную еще в 17 веке.
Я всегда думал, что знаю, когда был изобретен iPhone, но после этой картины уже не так уверен,
– пошутил он.
На самом деле загадочный "гаджет" на полотне – это обычное письмо, которое один из персонажей передает другому. Однако его форма и то, как его держат, действительно могут напоминать смартфон.
Часті питання
Почему фотография с пляжа 1940-х годов вызвала такой интерес?
Фотография вызвала интерес из-за того, что на ней видно мужчину, который держит предмет, похожий на современный смартфон, что привело к шуткам о "путешественнике во времени" и дискуссиям о возможности путешествий во времени.
Какие объяснения существуют для загадочных "гаджетов" на старых фото и картинах?
Эксперты объясняют, что такие "находки" чаще всего являются результатом оптических иллюзий или неправильной трактовки изображения, а не доказательством путешествий во времени или существования гаджетов в прошлом.
Как отреагировал генеральный директор Apple на подобные находки?
Генеральный директор Apple Тим Кук пошутил, что заметил нечто похожее на iPhone на старинном голландском полотне, хотя это лишь интерпретация – на самом деле на картине изображено обычное письмо.