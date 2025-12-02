Наполеон не был низким: какой на самом деле был рост императора

Образ Наполеона I Бонапарта как невысокого – один из самых известных исторических мифов. На самом деле французский император имел вполне средний рост для своего времени.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Mental Floss.

Смотрите также Об этом не рассказывают на уроках истории: за что Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь

Каким был рост Наполеона?

Слухи о низком росте Наполеона начали распространяться еще при его жизни. Во время наполеоновских войн английские пропагандисты намеренно изображали полководца комично низкорослым.

Этот стереотип оказался настолько устойчивым, что в 20 веке именем Наполеона даже назвали психологический комплекс, характерный для мужчин с невысоким ростом.

Наполеон I Бонапарт / Картина Поля Делароша

В то же время настоящий рост Наполеона был примерно 170 сантиметров, то есть вполне средний показатель для людей того времени.

Такую цифру зафиксировали в документах после смерти императора. В записке врача, что прилагалась к гробу, указано, что он имел рост 5 футов 2 дюйма (около 157 сантиметров) "от макушки головы до пяток", однако в примечании указал, что измерения сделаны по французской системе, которая в пересчете соответствует около 170 сантиметрам по английским стандартам.

Сколько битв выиграл Наполеон?

По данным My Private Paris, после прихода к власти в условиях Французских революционных войн, Наполеон в течение более 20 лет противостоял семи различным коалициям, пока не потерпел окончательное поражение при Ватерлоо в 1815 году.

Благодаря своему военному таланту он одержал победу в 44 из 51 битвы, в которых участвовал. Некоторые из этих битв стали легендарными, например, битва при Аустерлице, состоявшейся 2 декабря 1805 года.

Наполеон одерживал победы над императором России Александром I и императором Австрии Францем II.

Однако его последняя битва завершилась поражением. 18 июня 1815 года его армия потерпела разгром от войск Великобритании и Пруссии.

Каково истинное происхождение Клеопатры?