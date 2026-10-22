Наталка Полтавка на самом деле имела другую фамилию: о чем не рассказывают в школе

Наталка Полтавка – одна из самых известных героинь украинской литературы. Однако мало кто знает, что "Полтавка" – это не ее настоящая фамилия.

На это обратила внимание репетитор по украинскому языку и литературе, а также блогер Оксана Николаевна в своем видео в TikTok.

Почему Натальку называли Полтавкой

Как объяснила Оксана Николаевна, прозвище главной героини связано с ее происхождением. В пьесе Наталка живет в деревне у реки Ворсклы, а Полтава – это город, откуда она приехала.

Блогер предлагает представить обычную ситуацию в селе, когда местные обсуждают, что к Наталке сватался возный. Если кто-то спросит, о какой именно Наталке идет речь, в ответ могут сказать: "Ну, к той, что из Полтавы". Так и возникает название "Наталка-полтавка".

Наталка Полтавка / Изображение героини в сборнике "Утренняя звезда"

В то же время настоящая фамилия семьи – Терпило. На это указывает и имя матери девушки, которую в тексте называют Горпиной Терпилихой. Поэтому название произведения не означает, что Полтавка – это фамилия героини.

Оксана Николаевна также обратила внимание на язык авторских пояснений в пьесе. В оригинальном тексте ремарки написаны на русском языке, тогда как персонажи разговаривают на украинском.

Репетитор украинского языка и литературы раскрыла настоящую фамилию Натальки Полтавки: смотрите видео

Именно поэтому "Наталка Полтавка" Ивана Котляревского является первым драматическим произведением новой украинской литературы.