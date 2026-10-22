На це звернула увагу репетиторка української мови та літератури й блогерка Оксана Миколаївна у своєму відео в TikTok.

Чому Наталку називали Полтавкою

Як пояснила Оксана Миколаївна, прізвисько головної героїні пов'язане з її походженням. У п'єсі Наталка живе в селі біля річки Ворскли, а Полтава є містом, звідки вона приїхала.

Блогерка пропонує уявити звичайну ситуацію в селі, коли місцеві обговорюють, що до Наталки сватався возний. Якщо хтось запитає, про яку саме Наталку йдеться, у відповідь можуть сказати: "ну, до тієї, що з Полтави". Так і виникає назва Наталка-полтавка.

Наталка Полтавка / Зображення героїні у збірнику "Утренняя звезда"

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Водночас справжнє прізвище родини – Терпило. На це вказує й ім'я матері дівчини, яку в тексті називають Горпиною Терпилихою. Тож назва твору не означає, що Полтавка – це родинне прізвище героїні.

Оксана Миколаївна також звернула увагу на мову авторських пояснень у п'єсі. В оригінальному тексті ремарки написані російською мовою, тоді як персонажі розмовляють українською.

Репетиторка української мови та літератури розкрила справжнє прізвище Наталки Полтавки: дивіться відео

Саме тому "Наталка Полтавка" Івана Котляревського є першим драматичним твором нової української літератури.