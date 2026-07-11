ИИ не сможет их заменить: 5 навыков, которые станут самыми ценными в ближайшие годы

Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, есть навыки, которые вряд ли утратят свою ценность в ближайшие годы. Более того, именно они могут стать главным преимуществом на рынке труда.

Эксперт по карьере и основатель организации "80,000 Hours" Бенджамин Тодд убежден, что в течение следующих пяти лет спрос на ряд навыков будет только расти. Об этом он написал в своей колонке для CNBC.

Коммуникация

Первым среди таких навыков эксперт называет коммуникацию. Он объясняет, что с расширением возможностей искусственного интеллекта по созданию больших объемов контента все более важными станут умение определять, какой контент нужен, оценивать его качество и завоевывать доверие аудитории.

На практике это может выглядеть как умение эффективно использовать социальные сети, привлечение подписчиков с помощью рассылки новостей, приобретение опыта в сфере PR или организация очных мероприятий,

– отмечает Тодд.

Эксперт советует развивать коммуникативные навыки / Фото Unsplash

Социальные навыки

Не менее важными останутся и социальные навыки. Исследование экономиста Гарвардского университета Дэвида Деминга показало, что профессии, в которых они играют ключевую роль, со временем приносят более высокие доходы.

По мнению Тодда, даже если искусственный интеллект научится лучше взаимодействовать с людьми, человеческое общение не утратит своей ценности. Именно поэтому способность устанавливать контакт, понимать потребности других, распознавать эмоции и разрешать конфликты станет еще более востребованной.

Лидерство и умение принимать решения

Еще один навык, который останется незаменимым, – способность оценивать ситуацию и принимать решения.

Тодд отмечает, что еще в 2017 году анализ самых популярных вакансий показал, что именно эта способность была одной из самых востребованных. С развитием ИИ ее значение только растет, ведь искусственный интеллект все лучше выполняет рутинные задачи, тогда как людям приходится определять, что вообще стоит делать.

Умение принимать решения – один из самых востребованных навыков / Фото Unsplash

Эксперт советует учиться у людей, которым вы больше всего доверяете в принятии сложных решений, и перенимать их подход.

Управление операционной деятельностью

По словам Тодда, любой организации нужны люди, отвечающие за повседневную работу компании. Например, подбор персонала, налаживание финансовых систем и административное управление офисом.

Хотя часть рутинной работы уже берет на себя ИИ, сложные задачи, требующие здравого суждения, по-прежнему нуждаются в человеческом опыте.

Многие организации, с которыми мы общаемся, отмечают, что постоянно ищут людей с этими навыками,

– подчеркивает эксперт.

Он также рекомендует приобретать практический опыт, участвуя в организации проектов, мероприятий или управлении онлайн-бизнесом.

Умение работать с искусственным интеллектом

Последним, но, пожалуй, самым важным навыком является умение эффективно использовать инструменты искусственного интеллекта.

Эксперт объясняет, что современные модели хорошо справляются с отдельными конкретными задачами, но пока не способны полностью управлять сложными длительными проектами или координировать большие команды.

Есть преимущество в том, чтобы быть "человеком в цикле", который может восполнить эти пробелы и проверять ключевые решения,

– отмечает он.

Важно уметь эффективно использовать ИИ / Фото Unsplash

Тодд советует изучать сильные и слабые стороны современных моделей ИИ, научиться проверять результаты их работы, а также понимать, какие проблемы следует решать в первую очередь. По его словам, навыки программирования могут быть полезны, однако не являются обязательными для эффективной работы с искусственным интеллектом.