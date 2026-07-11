Експерт із кар'єри та засновник організації 80,000 Hours Бенджамін Тодд переконаний, що протягом наступних п'яти років попит на низку навичок лише зростатиме. Про це він написав у колонці для CNBC.

Комунікація

Першою серед таких навичок експерт називає комунікацію. Він пояснює, що зі зростанням можливостей штучного інтелекту створювати великі обсяги контенту, дедалі важливішими стануть уміння визначати, який контент потрібен, оцінювати його якість і будувати довіру з аудиторією.

На практиці це може виглядати як вміння ефективно використовувати соціальні мережі, залучення підписників за допомогою розсилки новин, набуття досвіду в сфері PR або організація очних заходів,

– наголошує Тодд.

Експерт радить розвивати комунікативні навички / Фото Unsplash

Соціальні навички

Не менш важливими залишаться й соціальні навички. Дослідження економіста Гарвардського університету Девіда Демінга показало, що професії, де вони є ключовими, з часом приносять вищі доходи.

На думку Тодда, навіть якщо штучний інтелект навчиться краще взаємодіяти з людьми, людське спілкування не втратить своєї цінності. Саме тому здатність встановлювати контакт, розуміти потреби інших, розпізнавати емоції та вирішувати конфлікти стане ще більш затребуваною.

Лідерство та вміння ухвалювати рішення

Ще одна навичка, яка залишатиметься незамінною, – здатність оцінювати ситуацію та приймати рішення.

Тодд зазначає, що ще у 2017 році аналіз найпопулярніших вакансій показав, що саме ця здатність була однією з найбільш затребуваних. Із розвитком ШІ її значення лише зростає, адже штучний інтелект дедалі краще виконують рутинні завдання, тоді як людям доводиться визначати, що взагалі варто робити.

Уміння приймати рішення – одна з найзатребуваніших навичок / Фото Unsplash

Експерт радить вчитися у людей, яким ви найбільше довіряєте в ухваленні складних рішень, і переймати їхній підхід.

Управління операційною діяльністю

За словами Тодда, будь-якій організації потрібні люди, які відповідають за щоденну роботу компанії. Наприклад, підібір персоналу, налагодження фінансових систем та адміністративне управління офісом.

Хоча частину рутинної роботи вже перебирає на себе ШІ, складні завдання, що вимагають здорового судження, усе ще потребують людського досвіду.

Багато організацій, з якими ми спілкуємося, зазначають, що постійно шукають людей із цими навичками,

– підкреслює експерт.

Він також рекомендує отримувати практичний досвід, долучаючись до організації проєктів, заходів або управління онлайн-бізнесом.

Уміння працювати зі штучним інтелектом

Останньою, але чи не найважливішою навичкою є вміння ефективно використовувати інструменти штучного інтелекту.

Експерт пояснює, що сучасні моделі добре виконують окремі конкретні завдання, але поки що не здатні повністю керувати складними тривалими проєктами чи координувати великі команди.

Є перевага в тому, щоб бути "людиною в циклі", яка може заповнити ці прогалини та перевіряти ключові рішення,

– зазначає він.

Важливо вміти ефективно використовувати ШІ / Фото Unsplash

Тодд радить вивчати сильні й слабкі сторони сучасних моделей ШІ, навчитися перевіряти результати їхньої роботи, а також розуміти те, які проблеми варто вирішити першочергово. За його словами, навички програмування можуть бути корисними, однак не є обов'язковими для ефективної роботи зі штучним інтелектом.