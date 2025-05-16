Названа прибыльная профессия, которой легко овладеть и которую не заменит искусственный интеллект

В мире, где искусственный интеллект постепенно вытесняет людей с рынка труда, все больше внимания привлекают профессии, которые остаются незаменимыми. Интересно, что для одной из таких не нужен диплом, ею легко овладеть и она хорошо оплачивается.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Think Stewartville.

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Какую профессию не сможет заменить ИИ в ближайшее время

Искусственный интеллект не способен заменить технических работников, работающих в индустрии монтажа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эта отрасль демонстрирует стремительный рост по всему миру – как из-за изменения климата, так и благодаря появлению более совершенных и доступных технологий климат-контроля в помещениях.

На сегодня нет оснований считать, что ИИ в ближайшее время смогут вытеснить монтажников, которые занимаются установкой кондиционеров, систем вентиляций и отопления в частных домах и в коммерческих зданиях. Это тот тип работы, который не поддается автоматизации при современном уровне технологий, ведь выполняется непосредственно на объектах заказчиков, а не в одном контролируемом производственном цехе.

ИИ пока не сможет заменить монтажников / Фото Unsplash

Кроме того, такая деятельность требует физического присутствия специалиста на месте. ИИ может предоставить алгоритмы действий, однако самостоятельно установить, например, котел или кондиционер, он пока не способен.

Кроме защищенности от экспансии ИИ и растущего спроса на специалистов, эта профессия имеет еще одно важное преимущество, ведь для ее освоения не требуется университетского диплома. В основном хватает многомесячных курсов или обучения непосредственно в процессе работы под руководством опытного специалиста.

Также эта сфера может быть привлекательной для многих тем, что она не является однообразной и скучной. Почти каждый новый заказ имеет свои особенности и требует индивидуального подхода, что снижает риск профессионального выгорания из-за однообразия рабочих задач.

Монтажники фактически защищены от профессионального выгорания / Фото Unsplash

По заработку, то монтажники систем климат-контроля имеют стабильно высокий доход. Конкретные суммы зависят от страны или даже города, однако они всегда превышают средний уровень.