Почти каждый знает этот хит 80-х: какая песня является самой популярной в мире
- Песня группы Journey признана самой популярной в истории по версии Forbes, получив 18 платиновых сертификатов в США.
- Выпущенная в 1981 году, песня достигла 9 места в Billboard Hot 100 и стала самым продаваемым цифровым треком 20 века.
Самой популярной песней всех времен стала композиция, которая вышла еще в начале 1980-х и до сих пор не теряет актуальности. Именно этот трек получил рекордное количество платиновых наград в США.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
Смотрите также Почему Адель и Селин Дион исполняют свои песни на концертах в другой тональности
Какая песня считается самой популярной в истории
Журнал Forbes определил самую популярную песню за всю историю музыки. Ею стала легендарная композиция "Don't Stop Believin" американской рок-группы Journey, которая вышла еще в 1981 году.
По информации Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), эта песня получила 18 платиновых сертификатов в США, что и позволило получить звание самой популярной в истории музыки.
"В американской поп-культуре есть несколько песен, которые так сильно распространены и успешны, что пожалуй в стране не осталось ни одного человека, который бы их не слышал. Одним из лучших примеров такого бешеного успеха является композиция "Don't Stop Believin" группы Journey, которая получила особую награду и статус", – отметили в издании.
Journey – Don't Stop Believin: смотрите видео
Что известно о песне "Don't Stop Believin"
Композиция увидела свет в октябре 1981 года и довольно быстро получила популярность. Она заняла 9 место в престижном американском чарте Billboard Hot 100. Песня стала одной из визитных карточек группы Journey.
С годами "Don't Stop Believin" стала самым продаваемым цифровым треком в 20 веке. Ее загрузили более семи миллионов раз.
Интересно, что во время пандемии COVID-19 в 2020 году фраза "Don't Stop Believin" ("Не прекращайте верить") стали своеобразным лозунгом в нескольких американских больницах.
К слову, самой популярной песней в 1999 году стала "Believer" в исполнении Шер. В 2021 году композиция вошла в список 500 лучших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.