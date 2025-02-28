Тренд для ленивых или новый образ жизни: что известно о NEET-культуре

В мире активно распространяется относительно новая NEET-культура. Ее суть состоит в том, что молодые люди не работают, не учатся и вообще ничем в жизни не занимаются.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @julieinsearch в TikTok.

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Что известно о NEET-культуре

В своем видео девушка рассказывает, что представители NEET, обычно в возрасте до 34 лет, сознательно выбирают жизнь без обязательств.

Блоггерша рассказала о NEET-культуре: смотрите видео

Эти молодые люди считают, что работа слишком сложна и не интересна, чтобы в это втягиваться, а длительное обучение не имеет смысла, поскольку мир слишком быстро меняется,

– объясняет девушка в видео.

Сам термин NEET происходит от английского Нет в учебе, Employment or Training ("Не вовлечен в образование, работу или обучение").

По словам блоггерши, в качестве альтернативы представители NEET-культуры выбирают жить за счет родителей.

Как NEET-культура влияет на общество

Рост количества NEET может иметь негативные последствия для экономики, поскольку уменьшается количество трудоспособного населения и растут расходы государства на социальные программы.

Молодые люди, которые длительное время находятся в этом состоянии, могут оказаться в социальной изоляции, что повышает риск напряженности в обществе и возрастает уровень преступности. Кроме этого, долгое пребывание в статусе NEET может усугублять психическое здоровье, повышая вероятность развития депрессии и других расстройств.

Чем опасна NEET-культура / Фото Unsplash

Это явление наиболее распространено в развитых странах, в частности в Японии, Южной Корее и некоторых странах Европы. В Японии NEET часто связывают с феноменом "хикикомори" – добровольной социальной изоляцией молодежи.

Многие страны пытаются решить эту проблему с помощью специальных программ, направленных на профессиональное обучение, поддержку психического здоровья и трудоустройства, чтобы содействовать интеграции NEET в общество и рынок труда.