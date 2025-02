Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @julieinsearch у TikTok.

Дивіться також Серед жінок набуває популярності тренд на певні види подорожей

Що відомо про NEET-культуру

У своєму відео дівчина розповідає, що представники NEET, зазвичай віком до 34 років, свідомо обирають життя без зобов’язань.

Блогерка розповіла про NEET-культуру: дивіться відео

Ці молоді люди вважають, що робота занадто складна і не цікава, щоб в це втягуватися, а тривале навчання не має сенсу оскільки світ занадто швидко змінюється,

– пояснює дівчина у відео.

Сам термін NEET походить від англійської Not in Education, Employment or Training ("Не залучений в освіту, роботу чи навчання").

За словами блогерки, як альтернативу представники NEET-культури обирають жити за рахунок батьків.

Як NEET-культура впливає на суспільство

Зростання кількості NEET може мати негативні наслідки для економіки, оскільки зменшується кількість працездатного населення та зростають витрати держави на соціальні програми.

Молоді люди, які тривалий час перебувають у цьому стані, можуть опинитися в соціальній ізоляції, що підвищує ризик напруженості в суспільстві та зростання рівня злочинності. Окрім цього, довге перебування у статусі NEET може погіршувати психічне здоров’я, підвищуючи ймовірність розвитку депресії та інших розладів.

Чим небезпечна NEET-культура / Фото Unsplash

Це явище найбільш поширене в розвинених країнах, зокрема в Японії, Південній Кореї та деяких державах Європи. У Японії NEET часто пов’язують із феноменом "хікікоморі" – добровільною соціальною ізоляцією молоді.

Багато країн намагаються розв'язати цю проблему за допомогою спеціальних програм, спрямованих на професійне навчання, підтримку психічного здоров’я та працевлаштування, щоб сприяти інтеграції NEET у суспільство та ринок праці.