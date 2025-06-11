Каким раньше было название Нью-Йорка и почему его переименовали

Нью-Йорк – крупнейший город США и один из самых популярных городов мира. Однако не всегда этот город имел именно такое название.

Город был основан в 1624 году, но свое нынешнее название он получил позже. Каким было первое название Нью-Йорка – рассказывает 24 Канал.

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История названия города Нью-Йорк

Первые поселения на месте современного Нью-Йорка появились в начале XVII века. А уже в 1624 году голландцы основали поселение Манхэттен. Через 2 года с целью защиты своих новых территорий колонизаторы из Нидерландов построили крепость, которую назвали Новый Амстердам. На современный лад название города звучало бы как Нью-Амстердам.

Однако в 1664 году по инициативе герцога Йоркского Якова британские войска захватили голландскую крепость без особого сопротивления. После завоевания британцы решили переименовать город в Новый Йорк и это название сохраняется до сих пор.



Современный Нью-Йорк / Фото Pexels

После провозглашения независимости США Нью-Йорк несколько лет был столицей страны. Сейчас Нью-Йорк – мировой бизнес-центр и именно в этом городе расположена штаб-квартира Организации Объединенных Наций.

Не только Нью-Йорк менял название. Ранее мы рассказывали, какое название до российской оккупации в 1783 году имел город Симферополь, который сейчас является столицей Автономной Республики Крым.