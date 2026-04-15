Легендарные вкусы, которых все ждали: McDonald's запустил "мировое меню"
- McDonald's в Украине запустил "Мировое меню" с популярными блюдами из разных стран, такими как креветки из Хорватии и острый МакКриспи Хот Хани из Канады.
- Новинки будут доступны до 24 июня 2026 года, а цены на блюда варьируются от 20 до 297 гривен.
Мировые гастрономические хиты Макдональдса, за которыми охотятся в разных странах, наконец добрались до Украины. То, что раньше можно было попробовать только во время путешествий теперь собрано в одном меню.
Украинцы ждали этого долго – и наконец момент настал. В меню Макдональдса появились легендарные новинки из разных уголков мира, которые раньше можно было попробовать только за границей. Теперь эти гастрономические хиты прямо здесь, в Украине!
Какие новинки из разных стран можно попробовать в Макдональдсе?
Начать стоит с морских деликатесов: большие хрустящие креветки с Адриатического побережья Хорватии и нежный ролл с сочными креветками, вдохновленный солнечным Кипром. Легкие, ароматные и идеальные для тех, кто хочет чего-то небанального.
Для любителей насыщенных вкусов есть настоящий канадский вайб: острый МакКриспи Хот Хани с пикантной сладостью, сочный Мейпл Барбекю и классический Бекон Роял Чизбургер. И самое главное – все это доступно еще и в формате Дабл для двойного удовольствия.
Отдельная звезда меню – это новая МакШейкер Фри. На этот раз со вкусами Азии: ароматный рамен или изящный сыр с трюфелем, вдохновленные Японией и Сингапуром. Это привычная картошка фри, но с совершенно новым звучанием.
А для тех, кто хочет освежиться – яркие напитки McFizz: нежная Сакура из Японии и сочный Манго из тропического Маврикия. И на десерт – экзотический МакФлури из Индонезии со вкусом попкорна и карамели, который точно удивит даже тех, кто думал, что уже пробовал все.
Какие цены на новые позиции?
- "Мейпл Барбекю и Бекон Роял Чизбургер" из Канады – 209 гривен;
- "Мейпл Барбекю и Бекон Дабл Роял" из Канады – 297 гривен;
- "МакКриспи Хот Хани" из Канады – 198 гривен;
- Ролл с креветками из Кипра – 179 гривен;
- "МакШейкер Фри" со вкусом Рамен из Японии – 99 гривен;
- "МакШейкер Фри" со вкусом Сыра и Трюфеля из Сингапура – 99 гривен;
- Креветки (3 штуки) из Хорватии – 115 гривен;
- Креветки (5 штук) из Хорватии – 189 гривен;
- Соус со вкусом сыра и трюфеля из Сингапура – 30 гривен;
- Соус "Сычуаньский стиль" из Китая – 30 гривен;
- Коктейльный соус из Хорватии – 20 гривен;
- "МакФлури Попкорн-Карамель" из Индонезии – 109 гривен;
- "McFizz Сакура" из Японии – 85 гривен;
- "McFizz Манго" из Маврикия – 85 гривен;
Как долго будет доступно новое меню?
Новинки будут доступны во всех открытых ресторанах "МакДональдз" в Украине с 15 апреля до 24 июня 2026 года или до завершения продаж. Заказать их можно в зале ресторана через терминалы самообслуживания, на "МакДрайве", через "МакДеливери" или воспользовавшись функцией "Мобильный заказ" в приложении сети. Напитки, "МакФлури", "МакШейкер Фри" и соусы можно будет заказывать в течение всего дня, тогда как другие блюда будут доступны в пределах основного меню.
Часті питання
Какие новинки появились в меню Макдональдса в Украине?
Сколько стоят новые позиции меню в Макдональдсе?
Как долго новое меню будет доступно в Украине?
