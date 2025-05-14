Еда за полмиллиона и вид на Землю: что ждет смельчаков в самом дорогом ресторане в космосе

Уже в конце 2025 года первые люди смогут поесть на высоте 30 километров над Землей. Такой обед обойдется в более полумиллиона долларов, а готовить для посетителей космического ресторана будет мишленовский шеф-повар.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на DailyStar.

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Что известно о программе "На краю космоса"

Звездный шеф-повар Расмус Мунк из мишленовского ресторана Alchemist будет готовить блюда в рамках программы "На краю космоса", которую запускает компания SpaceVIP.

Гурманы смогут попробовать изысканную еду на борту космического корабля "Нептун", принадлежащего компании Space Perspective. Сам Мунк сможет похвастаться приготовленной в космосе "едой на всю жизнь". Полет продлится шесть часов, а стоить такое удовольствие будет 400 тысяч фунтов стерлингов.

Только шесть смельчаков получат шанс войти в историю, "насладившись блюдом всей жизни над 99% атмосферы Земли". Основатель SpaceVIP Роман Чипоруха считает, что этот полет будет способствовать повышению "космической грамотности" среди широкой аудитории.

В путешествии примут участие только 6 смельчаков / Фото Space Perspective

Это первая из серии экспедиций в сотрудничестве с ведущими художниками, призванными использовать возможности космических путешествий для повышения уровня человеческого сознания и развития общей космической грамотности,

– объяснил он идею инициативы.

Однако путешественники не полетят в традиционной ракете. Вместо этого они поднимутся в стратосферу в герметичной капсуле, прикрепленной к специальному космическому шару.

Космический шар на котором полетят смельчаки / Фото Space Perspective

"Space Perspective делает космос более доступным, чем когда-либо прежде. С помощью наших уникальных космических полетов мы делаем возможным момент, который может полностью изменить жизнь людей – глубокий сдвиг в том, как мы, люди, видим мир и свое место в нем", – отметила основательница и согенеральный директор компании Джейн Пойнтер.

На высоте 100 тысяч футов над уровнем моря (30 километров) посетители с помощью Wi-Fi смогут транслировать свою еду в прямом эфире друзьям и родственникам на Земле.

Как выглядит космический шар изнутри / Фото Space Perspective

Мунк отметил, что проект, который стартует в конце 2025 года, "действительно значимый".

Погружение занимает центральное место в целостной кухне, и я стремлюсь объединить гастрономию с искусством и наукой, чтобы повысить осведомленность о социальных и экологических проблемах. В этом опыте я хочу подчеркнуть, что еда является общей нитью в нашем человеческом существовании, и будет действительно значимо служить ему, глядя на кривизну Земли,

– объяснил он свою миссию.

Кроме изысканного обеда, пассажиры получат одежду от кутюр, сшитую по индивидуальному заказу французским домом моды Ogier с использованием новейших технологий изготовления тканей. А еще на борту будет первый в мире космический SPA-салон.

Пойнтер также подчеркнула, что это путешествие – "полностью переосмысленный опыт космических полетов, который не требует подготовки или специального снаряжения".

К слову, недавно шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, что подавали европейским лидерам, когда они направлялись в Киев поездом. Их угощали ставами украинской кухни.