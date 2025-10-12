Один пользователь сети хотел сделать красивый пост в соцсетях. Однако в итоге все вспомнили эру "статусов" и запрещенной сети ВКонтакте и это превратилось в мем.

Все началось с сообщения мужчины из Одессы в социальной сети Threads. Почему он вызвал фурор и как возник новый тренд – расскажет 24 Канал.

Интересно Индийский "Jingle Bells" разорвал TikTok: люди даже не подозревают, что на самом деле это другая песня

Почему "одесский волк" так порадовал сеть?

Поколение, которое активно пользовалось соцсетью ВКонтакте, хорошо помнит те самые философские и глубокие, или же те самые "пацанские" цитаты, которыми сопровождались фото. Но вот в 2017 году по решению СНБО соцсеть была запрещена в Украине и очень медленно вместе с этим исчезли из нашего инфополя "пацанские" цитаты.

И вот в 2025 году пользователь Threads из Одессы с ником borodaavto распространил свое фото с такой цитатой: "Овца, потрепанная псами, волку уже не интересна". И это изрядно взбудоражило сеть.



Сообщение, с которого все началось / Скриншот

В комментариях к этому сообщению открылся настоящий "портал в ад" и еще несколько дней мужчина продолжал публиковать фото с глубокими цитатами, но в конце концов закрыл свой профиль после волны популярности.

Однако пользователи сети запустили новый тренд и или высмеивают цитаты о волках, или адаптируют их. Не обошлось здесь, конечно, без известных украинских брендов.

Украинские бренды и волки / Скриншоты

Пока кто-то не может понять, что происходит в Threads, другие соревнуются в креативности. И мы бы хотели собрать здесь все лучшие комментарии и сообщения, но их слишком много и это слишком смешно.

Волк – не редактор, новость не напишет / Скриншоты

И ,пожалуй, самой забавной была реакция организации UAnimals, которая борется за права животных и помогает им, потому что в первых сообщениях borodaavto немало людей обозначали аккаунт организации и просили помочь спасти волка.



Реакция задержалась лишь на полчаса / Скриншот

Тем временем забывается легенда