Вы будете шокированы: топ-5 актеров, которых раскрыл Тарантино в фильме "Однажды в Голливуде"
Американский режиссер Квентин Тарантино имеет талант открывать новых актеров. И свидетельством этого точно является его фильм 2019 года "Однажды в Голливуде".
Главные роли в фильме "Однажды в Голливуде" достались Леонардо Ди Каприо, Брэду Питту и Марго Робби, пишет 24 Канал. Но, если пересмотреть этот фильм, то вы будете шокированы, сколько актеров, которые сыграли второстепенные и незаметные роли, впоследствии стали звездами.
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Какие актрисы стали звездами после фильма "Однажды в Голливуде"
Начнем с Сидни Суини, которой в фильме "Однажды в Голливуде", досталась маленькая роль "Змеи". Видимо, тогда никто даже не заметил ее в фильме, но сейчас она известная звезда, в частности после фильма "Эйфория".
Сидни Суини в фильме "Однажды в Голливуде" / Скриншот
Маргарет Кволли – в фильме "Однажды в Голливуде" сыграла юную девушку по прозвищу "Киска". Уже потом она шокировала мир ролью в фильме "Субстанция".
Майки Мэдисон сыграла одну из хиппи в конце фильма Тарантино. В этом году все говорят о ней благодаря главной роли в фильме "Анора", которая получила Оскар. Что касается Мэдисон, то в 2025 году она получила награду BAFTA как лучшая актриса.
Майя Хоук сыграла роль "Дитя цветов" и довезла членов группы до домов знаменитостей. Затем она прославилась ролью Робин в сериале "Очень странные дела".
Наконец Остин Батлер, который сыграл Текса Уотсона – ключевого члена семьи Мэнсона. Сейчас он мировая звезда, которую знают по "Дюне", "Элвису" и мини-сериалу "Повелители воздуха".