Чисто львовская история: какое короткое слово имеет множество значений
Во Львове язык звучит по-особенному. Этот город имеет характерные слова и произношение и особые языковые маркеры, которые можно жителям других регионов распознать с первых минут разговора.
Признаком львовского говора является частое употребление слова "та", пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @maoestro.
Читайте также Сегодня такого уже не увидишь: как выглядел заснеженный Львов 100 лет назад
Эта языковая привычка говорить "та" в начале или в середине фразы уже стала настолько привычной для всех, что ее замечают только приезжие. Язык львовян с этой частичкой в основном сопровождает мысль, когда надо согласиться с чем-то или на что-то.
Какое одно слово львовян всех удивляет?
Тиктокер из Запорожья опубликовал видеоролик, в котором отметил все варианты использования слова "та" и их значение. Он добавил, что открывал бизнес во Львове, поэтому понял местные особенности коммуникации.
Это слово действительно используют все львовяне, а удивление оно только вызывает у тех, кто думает, что "та" - это только сокращенное так, но оно имеет гораздо больше значений.
Львовский словарь:
да – и;
конечно – та-та;
все правильно – та-та-та;
потринди мне здесь – та-та-та;
не может быть – да ну;
полностью согласен – ну да;
да ладно – да йой;
нет – и где;
совсем нет – да какое;
так и живем – да и такое.
Приезжие, чтобы почувствовать колорит города, могут посетить несколько заведений, которые не являются туристическими, но лучше углубят в здешнюю атмосферу города. В импровизированный список вошли заведения в разных частях Львова.
В частности:
- Куры гриль на Ярослава Мудрого;
- Чебуреки в Брюховичах;
- Кафе "Уют" возле Магнуса;
- Кафе "Пингвин" возле Оперного;
- Шашлычная на Зеленой на переезде;
- "Летний Сад" на Зеленой;
- "Гопак" на Научной.
Какие еще интересности о Львове стоит знать?
Самая длинная улица во Львове простирается почти на 9 километров. Она изменила восемь названий на протяжении веков, но с 1944 года ее название остается неизменным.
Самой старой улицей Львова является нынешняя улица Богдана Хмельницкого, которая появилась еще в 11 веке.