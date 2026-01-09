Чисто львовская история: какое короткое слово имеет множество значений

Во Львове язык звучит по-особенному. Этот город имеет характерные слова и произношение и особые языковые маркеры, которые можно жителям других регионов распознать с первых минут разговора.

Признаком львовского говора является частое употребление слова "та", пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @maoestro.

Эта языковая привычка говорить "та" в начале или в середине фразы уже стала настолько привычной для всех, что ее замечают только приезжие. Язык львовян с этой частичкой в основном сопровождает мысль, когда надо согласиться с чем-то или на что-то.

Какое одно слово львовян всех удивляет?

Тиктокер из Запорожья опубликовал видеоролик, в котором отметил все варианты использования слова "та" и их значение. Он добавил, что открывал бизнес во Львове, поэтому понял местные особенности коммуникации.

Это слово действительно используют все львовяне, а удивление оно только вызывает у тех, кто думает, что "та" - это только сокращенное так, но оно имеет гораздо больше значений.

Львовский словарь:

да – и;

конечно – та-та;

все правильно – та-та-та;

потринди мне здесь – та-та-та;

не может быть – да ну;

полностью согласен – ну да;

да ладно – да йой;

нет – и где;

совсем нет – да какое;

так и живем – да и такое.

Приезжие, чтобы почувствовать колорит города, могут посетить несколько заведений, которые не являются туристическими, но лучше углубят в здешнюю атмосферу города. В импровизированный список вошли заведения в разных частях Львова.

В частности:

Куры гриль на Ярослава Мудрого;

Чебуреки в Брюховичах;

Кафе "Уют" возле Магнуса;

Кафе "Пингвин" возле Оперного;

Шашлычная на Зеленой на переезде;

"Летний Сад" на Зеленой;

"Гопак" на Научной.

Какие еще интересности о Львове стоит знать?