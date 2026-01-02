Мало кто знает, что эта популярная украинская писательница сначала писала на немецком

Об Ольге Кобылянской обычно говорят как об одной из ключевых фигур украинского модернизма. Но за этим каноническим образом скрываются факты, которые удивят каждого.

24 Канал со ссылкой на Chytomo рассказывает, что Ольга Кобылянская начинала свой литературный путь на немецком языке. В этом материале объясняем, почему писательница формировалась в немецкоязычной культурной среде Австро-Венгрии, как и почему она сознательно перешла на украинский, а также какую роль в этом сыграла ее интеллектуальная дружба с Лесей Украинкой и общий круг идей и ценностей.

Немецкий язык в начале карьеры Ольги Кобылянской в начале карьеры

Ольга Кобылянская начинала как немецкоязычный автор – этот факт является ни случайностью, ни исключением для своего времени. Она родилась и выросла на Буковине, которая в конце XIX века входила в состав Австро-Венгерской империи. Образование, администрация и культурная жизнь региона в значительной степени функционировали на немецком языке.

Писательница училась именно на немецком, читала европейских авторов в оригинале и естественно пыталась писать на том языке, на котором мыслила в интеллектуальном пространстве своего юношества. В ранний период Кобылянская воспринимала немецкий как язык современной литературы и философии – инструмент вхождения в более широкий европейский контекст.

В то же время переход к украинскому не был автоматическим. Это был сознательный и, определенной степени, рискованный выбор – в пользу языка, который тогда не имел такого же культурного "капитала", но отвечал ее идентичности.

Дружба Ольги Кобылянской и Леси Украинки сквозь письма

На портале LUR опубликовали письма Ольги Кобылянской и Леси Украинки. Они позволяют понять не только то, что переписывались писательницы на протяжении длительного времени, но и то, насколько глубокой была их эмоциональная и интеллектуальная связь.

Эти письма являются свидетельством дружбы двух писательниц, построенной на взаимной поддержке, доверии и совместном осмыслении роли женщины в культуре и литературе. Леся Украинка обращается к Кобылянской не как к формальной коллеге, а как к близкой собеседнице, с которой можно делиться сомнениями, творческими планами, переживаниями из-за болезни, одиночество и непонимание со стороны общества. Письма демонстрируют, как Леся Украинка поощряла Кобылянскую к смелости – языковой, тематической, мировоззренческой.

Также стоит обратить внимание на язык этих писем. Он является эмоциональным, иногда экспериментальным и полным символов и подтекстов. Именно поэтому переписку рассматривают не только как биографический источник, но и как часть литературного процесса, повлиявшего на формирование современной украинской прозы и поэзии.

Любимый кофе Леси Украинки

Чтобы лучше почувствовать атмосферу, в которой существовали эти фигуры, стоит обратиться и к бытовым деталям.

Мы уже упоминали, что Леся Украинка пила утренний кофе, сознательно отказавшись от чая. Кофе был для нее привычным ежедневным напитком и частью ритуала. Иногда она добавляла к нему не молоко, а сметану – характерную деталь быта, что сочетала городскую кофейную культуру с домашними традициями. Эта привычка подчеркивает практическое и непринужденное отношение писательницы к повседневной жизни, где кофе выполнял не декоративную, а функциональную роль – как спутник утра, размышлений и работы.