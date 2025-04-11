Кулинарка, мать и жена, которая ждала мужа всю жизнь: неизвестная история Ольги-Марии Франко

История семьи Ивана Франко знает много выдающихся имен, но среди них есть те, что остались в тени. Одно из них Ольга-Мария Франко, жена Петра Франко, которая не только создавала семейный уют, но и оставила свой след в кулинарном наследии Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @annas8051 в TikTok.

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Что известно об Ольге-Марии Франко

Ольга-Мария родилась в 1896 году в Буске в семье священника. В 1919 году она вышла замуж за сына Ивана Франко – Петра.

Ольга-Мария Франко / Фото genderindetail.org.ua

Вместе они некоторое время жили в Вене, где женщина посещала кулинарные курсы, а затем вернулись во Львов. В 1930-х годах семья жила в Харькове, после чего снова вернулась на Галичину. Петр Франко строил карьеру, а его жена занималась домом и воспитанием двух дочерей – Веры и Иванны.

Ольга Франко с дочерьми Верой и Иванной / Фото genderindetail.org.ua

В 1937 году Ольга-Мария издала собственную кулинарную книгу, где меню было распределено по временам года и частям дня. В 1939 году Франков "обласкала" советская власть и дела семьи пошли в гору. Однако семейное счастье длилось недолго. Уже в 1941 Петра Франко арестовали и вывезли в Киев, после чего о нем больше никогда не слышали. Судьба дочерей также была нелегкой: Веру и Иванну арестовали, хотя им удалось пережить репрессии.

Петр (в центре) и Ольга (стоит за мужем) Франко на митинге у могилы Ивана Франко на Лычаковском кладбище / Фото genderindetail.org.ua

До конца жизни Ольга-Мария ждала возвращения мужа. Она всегда заботилась о семейном уюте, готовила для всех отдельные блюда, выпекала торты и кексы, а праздничный стол всегда застилала белоснежной скатертью, расставляла свежие цветы – с верой, что Петр вот-вот вернется.

Она умерла в 1987 году, так и не дождавшись любимого.

К слову, жизнь Ивана Франко также полна малоизвестных, но впечатляющих фактов. Мало кто знает, что выдающийся писатель отошел в мир одиноким и в нищете, а на момент захоронения даже не имел собственной вышитой рубашки – его одели в чужую.