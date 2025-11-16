Укр Рус
16 ноября, 14:34
3

Дети перепели легендарную украинскую песню и стали звездами TikTok: сеть разрывает новый тренд

Юрий Семенюк
  • Песня "Орися" группы Мандри получила новую популярность благодаря видео школьников, которое собрало более 3 миллионов просмотров в TikTok.
  • Видео стало вирусным звуком в сети, под который пользователи TikTok сняли более 4 тысяч видео, часто в шутливом стиле.

Песня "Орися" группы Мандри получила новую волну популярности благодаря детям, которые ее перепели. Видео школьников собрало более 3 миллионов просмотров в TokTok.

Все началось с ролика, который опубликовал учитель музыки Вадим Михайлович на своей странице в TikTok. Как ролик стал вирусным – расскажет 24 Канал.

Интересно "Кролик с часами": в сети распространяется новый тренд, что напоминает людям о важном

Что известно о новом тренде?

10 октября Вадим Михайлович опубликовал видео, где его ученики перепевают песню группы Мандри – "Орыся". Школьники буквально произвели фурор, а их видео быстро получило популярность.

Школьники перепели "Орысю": смотрите видео

 

Кроме более 3,6 миллиона просмотров и почти 185 тысяч предпочтений, видео школьников стало популярным звуком в сети. За месяц пользователи TikTok сняли под "Орысю" более 4 тысяч видео. Преимущественно люди пытаются воспроизвести оригинальное видео в шутливом стиле – кто-то кухонными принадлежностями играет на кастрюле, вместо барабана, а кто-то выполняет роль солиста.

Зачем друзья, если с ними нельзя снять такие ролики: смотрите видео

@kate_kostiuchenko

♬ оригінальний звук - Вадим Михайлович

 

Военные тоже в тренде: смотрите видео

@dimas41253007 #перемогазанами #нгу #зсу #дружинавійськового #війна ♬ оригінальний звук - Вадим Михайлович

 

Без котиков не обходится: смотрите видео

@ananasik_568 #тренди #смішнівідео #дівчата ♬ оригінальний звук - Вадим Михайлович

 

Тренд даже стал семейным: смотрите видео

@olya8_8_8 Версія 2! Яке відео краще це чи попереднє? #українськийтікток #сімейнежиттявонотаке #сімейнежиття #kharchenko_family #сімейніприколи ♬ оригінальний звук - Вадим Михайлович

 

Главное, чтобы все были счастливы: смотрите видео

@__m.a.r.u.s.y.a.__ @ @?????????? #fypシ゚ ♬ оригінальний звук - Вадим Михайлович

 

По данным портала Pisni.org, автором слов и музыки песни "Орися" является лидер группы Мандри – Сергей Фоменко. В целом он является автором более 50 песен, которые исполняет группа.

Подназвание "Орыси" – "Жахалочка напутствєнная". Песня вошла в альбом "Романсеро о Нежной Королеве".

Мандри – "Орыся": смотрите видео

 

