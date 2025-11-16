Дети перепели легендарную украинскую песню и стали звездами TikTok: сеть разрывает новый тренд
- Песня "Орися" группы Мандри получила новую популярность благодаря видео школьников, которое собрало более 3 миллионов просмотров в TikTok.
- Видео стало вирусным звуком в сети, под который пользователи TikTok сняли более 4 тысяч видео, часто в шутливом стиле.
Песня "Орися" группы Мандри получила новую волну популярности благодаря детям, которые ее перепели. Видео школьников собрало более 3 миллионов просмотров в TokTok.
Все началось с ролика, который опубликовал учитель музыки Вадим Михайлович на своей странице в TikTok. Как ролик стал вирусным – расскажет 24 Канал.
Что известно о новом тренде?
10 октября Вадим Михайлович опубликовал видео, где его ученики перепевают песню группы Мандри – "Орыся". Школьники буквально произвели фурор, а их видео быстро получило популярность.
Школьники перепели "Орысю": смотрите видео
Кроме более 3,6 миллиона просмотров и почти 185 тысяч предпочтений, видео школьников стало популярным звуком в сети. За месяц пользователи TikTok сняли под "Орысю" более 4 тысяч видео. Преимущественно люди пытаются воспроизвести оригинальное видео в шутливом стиле – кто-то кухонными принадлежностями играет на кастрюле, вместо барабана, а кто-то выполняет роль солиста.
Зачем друзья, если с ними нельзя снять такие ролики: смотрите видео
Военные тоже в тренде: смотрите видео
Без котиков не обходится: смотрите видео
Тренд даже стал семейным: смотрите видео
Главное, чтобы все были счастливы: смотрите видео
По данным портала Pisni.org, автором слов и музыки песни "Орися" является лидер группы Мандри – Сергей Фоменко. В целом он является автором более 50 песен, которые исполняет группа.
Подназвание "Орыси" – "Жахалочка напутствєнная". Песня вошла в альбом "Романсеро о Нежной Королеве".
Мандри – "Орыся": смотрите видео
Какие еще песни сейчас в тренде?
