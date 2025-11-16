Діти переспівали легендарну українську пісню і стали зірками TikTok: мережу розриває новий тренд
- Пісня "Орися" гурту Мандри здобула нову популярність завдяки відео школярів, яке зібрало понад 3 мільйони переглядів у TikTok.
- Відео стало вірусним звуком у мережі, під який користувачі TikTok зняли понад 4 тисячі відео, часто в жартівливому стилі.
Пісня "Орися" гурту Мандри отримала нову хвилю популярності завдяки дітям, які її переспівали. Відео школярів зібрало понад 3 мільйони переглядів у TokTok.
Все почалося з ролика, який опублікував вчитель музики Вадим Михайлович на своїй сторінці у TikTok. Як ролик став вірусним – розповість 24 Канал.
Що відомо про новий тренд?
10 жовтня Вадим Михайлович опублікував відео, де його учні переспівують пісню гурту Мандри – "Орися". Школярі буквально здійснили фурор, а їхнє відео швидко здобуло популярність.
Школярі переспівали "Орисю": дивіться відео
Крім понад 3,6 мільйона переглядів та майже 185 тисяч уподобань, відео школярів стало популярним звуком у мережі. За місяць користувачі TikTok зняли під "Орисю" понад 4 тисячі відео. Переважно люди намагаються відтворити оригінальне відео у жартівливому стилі – хтось кухонним приладдям грає на каструлі, замість барабану, а хтось виконує роль соліста.
Навіщо друзі, якщо з ними не можна зняти такі ролики: дивіться відео
Військові теж у тренді: дивіться відео
Без котиків не обходиться: дивіться відео
Тренд навіть став сімейним: дивіться відео
Головне, щоб всі були щасливі: дивіться відео
За даними порталу Pisni.org, автором слів та музики пісні "Орися" є лідер гурту Мандри – Сергій Фоменко. Загалом він є автором понад 50 пісень, які виконує гурт.
Підназва "Орисі" – "Жахалочка напутствєнная". Пісня увійшла до альбому "Романсеро про Ніжну Королеву".
Мандри – "Орися": дивіться відео
Які ще пісні зараз у тренді?
