Туда попадали обреченные: почему на остров Повелья, расположенный недалеко от Венеции, доставляли больных

Остров Повелья недалеко от Венеции называют одним из самых жутких мест Италии. Во время чумы на этот остров изолировали людей, у которых подозревали заболевание. Кстати, в Италии таких островов было немало. Даже название одного из них связано с появлением современного слова "карантин".

Почему существовали карантинные острова Венецианской лагуны и какое отношение к этому имеет остров Повелья, рассказывает учитель истории Андрей Уткин в Threads.

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Почему остров окутан жуткими легендами

Как рассказывает учитель истории, в конце 18 века остров начали использовать в качестве карантинной станции для людей с симптомами чумы и тех, кто мог заразиться опасной болезнью.

По разным оценкам, на протяжении веков здесь могли умереть от 100 до 160 тысяч человек. Хотя точное количество жертв установить невозможно, именно эти цифры часто упоминаются в материалах о Повелье.

Уже в XX веке на острове действовала психиатрическая больница, что только укрепило репутацию острова. К тому же существует легенда о враче, который якобы проводил жестокие эксперименты над пациентами, а впоследствии сам выпрыгнул из колокольни. Однако эта история не имеет документальных подтверждений.

В целом Венеция была одним из первых городов Европы, создавших систему карантинных островов для борьбы с эпидемиями. Такие меры помогали сдерживать распространение смертельных болезней.

В National Geographic отмечают, что, помимо Повельи, в ходе археологических работ исследователи обнаружили массовые захоронения на острове Ладзаретто-Веккьо. Считается, что именно этот остров был одним из первых в мире карантинных центров.

Интересно, что слово "лазарет" происходит именно от названия венецианского карантинного острова, а от итальянского слова "quarantena" (сорокадневный период изоляции) появилось слово "карантин".