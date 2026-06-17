Чому існували карантинні острови Венеціанської лагуни та до чого тут острів Повелья, розповідає вчитель історії Андрій Уткін в Threads.

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Чому острів оповитий моторошними переказами

Як розповідає вчитель історії, наприкінці 18 століття острів почали використовувати як карантинну станцію для людей із симптомами чуми та тих, хто міг заразитися небезпечною хворобою.

За різними оцінками, протягом століть тут могли померти від 100 до 160 тисяч людей. Хоча точну кількість жертв встановити неможливо, саме ці цифри часто згадують у матеріалах про Повелью.

Вже у 20 столітті на острові діяла психіатрична лікарня, що лише посилило репутацію острова. До того ж існує легенда про лікаря, який нібито проводив жорстокі експерименти над пацієнтами, а згодом сам вистрибнув із дзвіниці. Однак ця історія не має документальних підтверджень.

Загалом Венеція була одним із перших міст Європи, яке створило систему карантинних островів для боротьби з епідеміями. Такі заходи допомагали стримувати поширення смертельних хвороб.

У National Geographic зазначають, що, крім Повельї, під час археологічних робіт дослідники виявили масові поховання на острові Ладзаретто-Веккіо. Вважається, що саме цей острів був одним із перших у світі карантинних центрів.

Цікаво, що слово "лазарет" походить саме від назви венеційського карантинного острова, а від італійського слова "quarantena" (сорокаденний період ізоляції) з'явилося слово "карантин".